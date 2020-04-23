Asırlık çınarlara Vefa ekibinden doğum günü sürprizi - Son Dakika

Ağrı'da Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 100 yaşına giren 2 vatandaşın doğum gününü kutladı.

Valiliğin desteğiyle Vefa ekibi kentte 100 yaşına giren vatandaşlar için sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Vefa grubu gönüllüleri, ilk olarak yaş pastayla 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden 100 yaşındaki Hani Çiftçi'yi evinde ziyaret etti.

Asırlık çınara Vali Süleyman Elban'ın selamlarını ileten gönüllüler, sonrasında Çiftçi'nin 100. yaş gününü kutladı.

Buradan Gazi Mahallesi'ne geçen gönüllüler, İlyas Uludağ'ın da 100. yaşını kutlayarak pasta kesti.

Gönüllüler, her 2 vatandaşa da Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verdi.