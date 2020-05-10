Asırlık çınarların Anneler Günü kutlandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de 100 yaş ve üzerindeki anneler ile şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ekipleri, ilçede ikamet eden 100 yaş ve üzerindeki anneler ile şehit annelerini ziyaret etti.

İlçede yaşayan 4 çocuk annesi ve 18 torun sahibi 108 yaşındaki Şehrinaz Bingöl ile 5 çocuk annesi ve 9 torun sahibi 105 yaşındaki Samiye Polat'ın evine giden ekipler, 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üzeri anneler için Sakarya'da "Cennet Anneleri" isminde hatıra ormanı oluşturulduğunu ve kendileri adına fidan dikildiğini belirtti.

Annelere, "Hatıra Ormanı Sertifikası"nı veren ve bir eşarp hediye eden ekipler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını ve mesajını da iletti.

Ekipler daha sonra ilçede yaşayan şehit annesi Tülay Bozan ile Binazer Çelik'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyarette, şehit annelerine çiçek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen seti hediye edildi ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın selamı iletildi.

Anneler de ilgilerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

"Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz"

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu Koordinatörü Murat Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı iş birliğiyle yapılan proje kapsamında, ilçede yaşayan 100 yaş ve üzerindeki 15 annenin, Anneler Günü'nü kutlamak için evlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu ziyaretlerde annelere hem eşarp hediye ettiklerini hem de Sakarya'daki Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'nda kendi isimlerine dikilen fidanların sertifikalarını verdiklerini ifade eden Ermiş, şöyle konuştu:

"Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak da böyle güzel ve anlamlı bir günde, ilçemizde yaşayan 16 şehit annesini de ziyaret ettik, Anneler Günü'nü kutladık. Şehit ailelerine gittiğimizde kendilerine Kaymakamlığımızın bir hediyesi olarak da birer tane çiçek ve hijyen kitlerini verdik. Bu vesileyle hem şehit annelerimizin hem de tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz."