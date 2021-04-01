'Asırlık çocuk dergileri' sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika

'Asırlık çocuk dergileri' sergisi ziyarete açıldı

01.04.2021 08:20
'Asırlık çocuk dergileri' sergisi ziyarete açıldı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Yunusemre Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla örnek bir çalışmaya imza attı. Yunus Emre Millet Çarşısı Sergi Salonu'nda açılan "Asırlık Çocuk Dergileri" sergisi 2 Nisan'a kadar okuyucularını bekleyecek.

Kütüphane Haftası dolayısıyla Ayşe Kasap ve Nusret Sönmez tarafından 1869 - 1928 yılları arasında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanmış 60 adet çocuk dergisinden derlenen "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri" sergisi Yunus Emre Millet Çarşısı Fuayesinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve Musa Dirik, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ersoy, Kütüphaneler Müdürü Gökhan Özak, Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Yerkazanoğlu, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gençliğin, ülkenin geleceği olduğunu belirterek gelecek nesillerin tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle buluşması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

"Sırada başka kültür ve bilim tesisleri var"

Vatandaşlara, özellikle de gençlere yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Çerçi, "Yunus Emre Millet Çarşısı fuayesinin arka kısmını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze tahsis ettik. Biz yeri verdik, Kültür Bakanlığımız oraya gençliğimize yakışır bir kütüphane yapacak. Yine bu binanın alt katında Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi açılacak. Aynı zamanda Gençlik Akademimizin içerisinde Dil Edebiyat Derneğimiz ile açacağımız kitap kafemiz hizmete başlayacak. Yine başka bir gençlik projemiz ise aynı binamızın 3. katında hizmete girecek. 'Yüzüncü yıla yüz proje' vaatlerimiz arasında yer alan 'Yunusemre Milli Teknoloji Merkezi'ni, T3 Vakfı ile birlikte Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden biri olacak şekilde hizmete sokacağız" dedi.

"Hizmetlerimiz sürecek"

Başkan Çerçi, ayrıca Yunus Emre Kültür Parkı'nın içerisinde yer alan çok özel bir Osmanlı Müzesi'ni açacaklarını belirterek "Türkiye'ye örnek bir müzeyi Haziran ayı içerisinde bitirmiş olacağız. YEGEM, Millet Kıraathanesi, Taziye Evleri, Hanım Lokalleri ve Kreşlerimizin çalışmaları devam ediyor. Ayrıca yine 'Yüzüncü yıla yüz proje' vaatlerimiz arasında yer alan ve Down sendromlu çocuklarımızın işleteceği 'Yunusemre +1 Park' adı altında güzel bir çalışmamız var. Gençlerimize yönelik hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" diye konuştu. Konuşmanın ardından "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri" adlı serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Başkan Çerçi ve beraberindekiler sergiyi gezdi. - MANİSA

'Asırlık çocuk dergileri' sergisi ziyarete açıldı
'Asırlık çocuk dergileri' sergisi ziyarete açıldı
'Asırlık çocuk dergileri' sergisi ziyarete açıldı
'Asırlık çocuk dergileri' sergisi ziyarete açıldı
'Asırlık çocuk dergileri' sergisi ziyarete açıldı
'Asırlık çocuk dergileri' sergisi ziyarete açıldı

Kütüphane Haftası, Yunus Emre, Yunusemre, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Asırlık çocuk dergileri' sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika


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