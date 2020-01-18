Asırlık dedeye doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asırlık dedeye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Asırlık dedeye doğum günü sürprizi

6 saat önce

Rize'de yaşayan 100 yaşındaki Kazım Alev, torunlarının yaptığı sürpriz doğum günü kutlaması ile yeni yaşına girdi.

Asırlık dedeye doğum günü sürprizi, System.String[]

Rize'de yaşayan 100 yaşındaki Kazım Alev, torunlarının yaptığı sürpriz doğum günü kutlaması ile yeni yaşına girdi.


Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ortaköy köyünde yaşayan Kazım Alev, torunlarının yaptığı doğum günü sürprizi ile 100'üncü yaşını kutladı. Bir asırlık bir ömre sahip olan Kazım Alev, torunları sayesinde ilk kez doğum günü kutladı. Torunu Veysel Alev tarafından hazırlanan pastaya üfleyen Kazım Alev, duygusal anlar yaşadı. 100 yaşında olmasına rağmen sağlığı yerinde olan Kazım Alev, "Dile kolay, bir asır, Yaş 100" yazılı pastayı üfleyerek yeni yaşına torunlarıyla birlikte girdi. - RİZE

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rize'de bulunan Gürgen Köyü sakinleri, bölgedeki HES projesini yargıya taşıdı
Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması: Bize intikal etmiş bir şey yok Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 16:53:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asırlık dedeye doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]