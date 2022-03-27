Asırlık el dokuması halılar müzayedede görücüye çıktı - Son Dakika
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Asırlık el dokuması halılar müzayedede görücüye çıktı

27.03.2022 16:15
Asırlık el dokuması halılar müzayedede görücüye çıktı

Başkentte düzenlenen müzayedede, yıllara meydan okuyan el dokuması halılara meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Başkentte düzenlenen müzayedede, yıllara meydan okuyan el dokuması halılara meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir otelde, aralarında 100 yıl önce üretilen el dokumalarının da olduğu nadir bulunan halılar için açık artırma düzenlendi.

Halıcı Mehmet Aydın, müzayede öncesinde AA muhabirine, yaklaşık 60 yıl önce halıcılıkla ilgilenmeye başladığını ve uzun yıllar halı tamiri yaptığını söyledi.

Daha sonra, nadir bulunan el dokuması halıları meraklılarına ulaştırmak için müzayedeler düzenlemeye başladığını belirten Aydın, "Şu an 3 ay aralıklarla müzayede düzenliyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden halıları topluyoruz, tamire ihtiyacı olanların tamirlerini ve yıkamalarını yaptırıyoruz. Ondan sonra da satışa sunuyoruz." dedi.

Aydın, bugünkü müzayedede, 216 halı ve kilimin satışının yapılacağını ifade ederek, "Türkiye'de üretilenlerin yanı sıra İran, Afganistan, Türkmenistan ve Pakistan gibi ülkelerde üretilen eski halılar da müzayedemizde yer alıyor. Satışa sunduğumuz halıların yüzde 90'ı ticari amaçla dokunmayan halılar. Örneğin, kişinin kendi çeyizliği için dokuduğu halılar var." diye konuştu.

"Kişilerin hikayelerini dokudukları halılara işlediğini görüyoruz"

Halıların hepsinin ayrı bir hikayesi olduğunu dile getiren Aydın, "Müzayedemizde 90-100 yıllık halılar var. Bunlar kök boya kullanılarak dokunan halılar. Birçoğu ticari amaçla üretilmediği için kişilerin kendi hikayelerini, dokudukları bu halılara işlediğini görüyoruz. Mesela genç kızların aşklarını dokuduğu halılar var. Ev, hayvan figürleri olan, hatta üzerinde şiirlerin yazdığı halılar oluyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın, halıların 500 ile 20 bin lira arasında müzayedeye çıkarılacağını, ayrıca bazı tabloların da satışının yapılacağını bildirdi.

Müzayedede satışa sunulan el dokuması halılar, meraklıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Asırlık el dokuması halılar müzayedede görücüye çıktı
Asırlık el dokuması halılar müzayedede görücüye çıktı
Asırlık el dokuması halılar müzayedede görücüye çıktı
Asırlık el dokuması halılar müzayedede görücüye çıktı

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Mehmet Aydın, Türkiye, Ankara, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asırlık el dokuması halılar müzayedede görücüye çıktı - Son Dakika


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