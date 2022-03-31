Asırlık eski kahvehane, kütüphane olarak yıllardır hizmet veriyor - Son Dakika

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Kilis'te, bir dönem kahvehane olarak kullanılan tarihi bina, yıllardır Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi olarak hizmet veriyor.

Kentte 1915 yılında kahvehane olarak inşa edilen, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1950'ye kadar Halkevi olarak kullanılan tarihi bina, 1954 yılında İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı. 1958 yılındaki yangından sonra onarımdan geçirilen bina kütüphanecilik hizmetine devam etti.

İhtiyaca cevap vermekte güçlük çeken kütüphane ikiye ayrıldı ve İlçe Halk Kütüphanesi 1986 yılında Şehitler Mahallesi'ndeki Neşet Efendi Konağı'na taşındı. Çocuk kütüphanesi ise hizmetini bu eski kahvehane binasında sürdürdü.

Tarihi tescilli bina, 2013 yılında aslına uygun olarak restore edilerek 2014 yılında yeniden hizmete açıldı.

Türkiye'de örnek 10 çocuk kütüphanesi içerisinde yer alan, yaklaşık 6 bin üyesi ve 12 bini aşkın kayıtlı kitabı bulunan kütüphane, çocuklara tarihi bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor.

Çocukların okul öncesi eğitime hazırlanmasının da amaçlandığı kütüphaneye üye olanlar, evlerine ödünç kitap götürebiliyor.

Ayrıca kütüphaneye gelenler için müzik, resim, drama gibi çeşitli sanatsal aktiviteler ile doğum günü kutlamaları gerçekleştiriliyor.

Kilis İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hüseyin Kara, AA muhabirine, şu an kütüphane olarak kullanılan binanın kahvehane olarak yapıldığını, daha sonra Halkevi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Yetişkinlere hitap eden kitap da bulunuyor

Kütüphanede büyük bir salon, okul öncesi bölümü, oyun salonları ve çok amaçlı salon bulunduğunu anlatan Kara, "Çok amaçlı salonda çocukların doğum günleri, müzik etkinlikleri, tiyatro gösterileri yapılıyor. 12 bini aşkın kitabımız var. Hepsi de çocuklara hitap etmektedir ancak çocuklarıyla beraber gelen velilere de hitap etmesi için yine İl Halk Kütüphanesinde yetişkinler için kitapların bir kısmı da burada bulunmaktadır." dedi.

Kilis Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nin Türkiye'de örnek 10 çocuk kütüphanesi içerisinde yer aldığına dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"Tescilli, tarihi ve Kilis'e yakışır bir bina. Eskiden beri kütüphane olarak hizmet verdiğinden dolayı ilk akla gelen Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'dir çünkü Kilis'te yaşayan vatandaşlarımızın çoğunun çocukluğu, okul çağındaki maceraları, kütüphane hayatları hep burada geçmiştir. Çocuklara öncelikle kitaplarla okuyucu hizmetleri verilmektedir. Velileriyle gelip 15 günlüğüne ödünç kitap alıyorlar. İsteyen telefonla veya e-devlet üzerinden de yine kitap uzatmaları yapmaktadır."

Kayıtlı yaklaşık 6 bin üyelerinin olduğunu belirten Kara, çocuklara okumayı aşıladıklarını, gelecek kuşakların okuyan, bilen, zekasıyla, kavramasıyla yetişkin bir kişi olmalarını sağladıklarını kaydetti.

10 yaşındaki Ela Gümüşoğlu, ana sınıfından bu yana Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'ne geldiğini dile getirdi.

Kitapları sevdiğini belirten Gümüşoğlu, "Kitap okuyorum. Buradaki kitapları seviyorum. Oyun oynuyorum. Kitapları okuyunca daha çok sözcük öğrenmiş oluyorum. Kelime dağarcığım gelişiyor. Hem yeni kitap isimleri öğreniyorum hem de okumamı geliştiriyorum." dedi.