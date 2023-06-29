Asırlık gelenekle her eve pişmiş et gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Asırlık gelenekle her eve pişmiş et gidiyor

29.06.2023 13:02

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yıllardır devam eden bayram gelenekleri kapsamında, köyde kesilen kurbanların üçte biri cami avlusunda pişirilerek köylüler ve misafirlere dağıtılıyor. Bu sayede her eve pişmiş et gidiyor ve gelenekler yaşatılıyor.

Asırlık gelenekle her eve pişmiş et gidiyor

"Kurban kestim, kesmedi yok" kovasını alan koşarak geliyor

EDİRNE - Edirne'nin Süloğlu ilçesi Akardere köyünde yıllar öncesine dayanan bayram gelenekleri hala yaşatılıyor. Asırlık gelenekte "Kurban kestim, kesmedi yok" kovasını alan koşarak geliyor.

Merkeze 60 kilometre uzakta bulunan köyünde asırlık kurban geleneği yaşatılmaya devam ediliyor. Köylüler tarafından kesilen kurbanların üçte bir payları, bir araya toplandıktan sonra etler, meydanda toplatılıyor, kazanlarda kaynatılan etler haşlama olarak ikindi namazının ardından camiden yapılan anons sonrası köyde kurban kesen, kesmeyen ailelere eşit olarak dağıtılıyor.

Her eve et gidiyor

Bu sayede köyde her eve pişmiş et giriyor. Her Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların ardından her ev tarafından getirilen 5 kilogram et, köy meydanına getiriliyor ve etleri pişiren aşçılar, duası yapıldıktan sonra pişirilen kurban etini tüm köy halkından herkese eşit gelecek şekilde dağıtarak geleneklerini yaşatıyorlar.

"Bu geleneği çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağız"

Köyde yaşayan vatandaşlar ise asırlar öncesine dayanan geleneği bundan sonra da sürdüreceklerini belirterek, "Atalarımızdan bize miras kalan bu geleneği biz de çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağız. Bu bir bayrak yarışı misali sürüp gidecek" dedi.

Akardere Köyü Muhtarı İlhan Sürgülü, "100 yıldan beri 150 hane komşumuz, kestikleri kurban etlerinin bir kısmını cami avlusuna getirir. Burada kazanlarda kaynar. İkindi vakti köylümüze ve gelen misafirlere dağıtımı yapılmaktadır. Herkes kurbanını kesip üçte birini camiye pişirmek üzere getirir. Sabah saat 10 sıraları ateşi yakarız ve etler yıkandıktan sonra tam 4 saat odun ateşinde pişirilir. Daha sonra köylüye dağıtılır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Süloğlu, Kurban, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Asırlık gelenekle her eve pişmiş et gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:35 2024 Yerel Seçimleri Öncesinde En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları Anketi! Gözler İmamoğlu'nu Aradı
12:31 En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi! 5 kişilik listede İmamoğlu yer almadı
12:29 Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük
12:25 Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın ailesinden korkutan sözler: Kaybedeceğimizi düşündük
12:16 Samatta'nın dönüş yolunda dinlediği şarkı Fenerbahçe taraftarlarına gönderme mi?
12:12 Samatta'dan Fenerbahçe'ye dönüş yolunda ilginç paylaşım! Dinlediği şarkının sözleri çok manidar
12:03 Et ve Süt Kurumu kurban pazarlarında üreticinin elinde kalan kurbanlıkları satın alınacak
11:59 Son Dakika: Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak! İşte büyükbaş ve küçükbaş için belirlenen fiyat
11:54 Dünyanın En Küçük Çantası 63 Bin Dolara Satıldı
11:49 İğne deliğinden geçebilecek kadar küçük olan mikroskobik çanta 63 bin dolara satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2023 13:13:49. #1.13#
SON DAKİKA: Asırlık gelenekle her eve pişmiş et gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement