Asırlık "guyra" geleneği yaşatılmaya çalışılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asırlık 'guyra' geleneği yaşatılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Asırlık "guyra" geleneği yaşatılmaya çalışılıyor

7 saat önce

Bilecik'te Manav Türklerinin yaşadığı Dereköy'de, "kura çekme yöntemiyle yemek yaparak paylaşmak" anlamına gelen "guyra" geleneği, her yıl köy konağında düzenlenen etkinliklerle gençlere tanıtılıyor.

Asırlık

Bilecik'te Manav Türklerinin yaşadığı Dereköy'de, "kura çekme yöntemiyle yemek yaparak paylaşmak" anlamına gelen "guyra" geleneği, her yıl köy konağında düzenlenen etkinliklerle gençlere tanıtılıyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'ün ileri gelenleri, Anadolu'ya ilk yerleşenlerden olan Manav Türklerinin geleneklerinden unutulmaya yüz tutanları yeni nesile tanıtmak ve geleceğe aktarmak üzere harekete geçti.

Bursa'da kurulan Pazaryeri Dereköylüler Derneğinin de desteğiyle geleneklerini yaşatmak için çalışan köylüler, köy sakinlerinin isimlerini bir torbaya atarak kura çekiyor. Herkese bir geleneksel yemek yapılması için görev veren köyün büyükleri, bu etkinlikle ananevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan emekli öğretmen Hüseyin Demirci, sofra adabının geleceğe aktarılması için bu geleneği sürdürmek istediklerini belirtti.

Demirci, "Bu adetin esas ismi kura çekmekten gelir, fakat bizim dilimizde 'guyra' denir. O günlerde çocuktuk, annelerimizin bizim için hazırladıkları bu etkinliği anlayamıyorduk ama bunda esas gaye bizlere yemek ve sofra adabını anlatmakmış. Özellikle kış aylarında düzenlenen etkinlikte, Manav yemeklerinin ismi kağıtlara yazılır ve kura çekilirdi. Sofranın etrafına yemekler sıralanır ve tahta kaşıkların sesi yanında konuşmalar da olur, gülüşmeler de." dedi.

Yemeğin ardından köylülerin oyun oynadığını kaydeden Hüseyin Demirci, "Neşeyle yenen yemeğin ardından sofra toplanır ve ardından oyunlar başlar. O günleri çok özledik, bu adeti tekrar gün yüzüne çıkardık. Yıllar sonra ilk olmasına rağmen güzel bir katılım oldu. İnşallah bundan sonra gelecek nesillere bu tür adetlerimizi ve kültürümüzü yaşatmak için her yıl bu etkinliği düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Şahine Ovalı ise çocukluğunda yaşadığı adetleri yeniden yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Serkan Kınık da yıllar sonra ilk defa köylülerin bir araya geldiğini belirterek, "Çok güzel bir katılım oldu, bu geleneği bahar aylarında yeniden tekrarlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bilecik, Dereköy, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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