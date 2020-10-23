Asırlık han, otel olarak hizmet verecek - Son Dakika

TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, 16'ncı yüzyılda yapılan Deveciler Han'ın, otel olarak kullanılacağını söyledi.

Kent merkezi Sulusokak'taki tarihi yapıların arasında yer alan Deveciler Hanı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlandıktan sonra 2014 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne tahsis edildi. Üniversite yönetimi tarafından 2019 yılına kadar devlet konservatuarı olarak kullanıldı. Hanı tekrar devralan Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, otele dönüştürülmesi için ihale açtı. 16'ncı yüzyılda yolcuların kaldığı, yük taşıyan hayvanların dinlendiği han, artık otel olarak hizmet verecek. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Deveciler Han'ının ihalesinin yapıldığını ve yıl içerisinde otel olarak hizmet vereceğini söyleyen Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, "Deveciler hanı şehrimizde tarihi ipek ve baharat yolu üzerinde bulunmaktadır. Sulusokak 900 yılda 900 adım dediğimiz hem Osmanlı, hem Selçuklu mimarisinin iç içe bulunduğu Türkiye'deki ender tarihi bölgelerden bir tanesidir. Burada çok yoğun bir çalışma var. Eski tarihi dokuyu yeniden açığa çıkarmak için Kültür Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Belediyemiz ile birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Deveciler Hanı döneminde kervanlara ev sahipliği yaparak misafirlerini ağırlamış. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bu tarihi dokuyu ülke turizmin kazandırmak için yeniden ihaleye verdi. Yapılacak olan çalışmalarla yaklaşık 1 yıl sonra otel olarak hizmet verecek" dedi.