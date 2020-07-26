Asırlık kalem işlemeleri "kalemkar Zeki"nin elinde hayat buluyor - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa etmeden 20 yıl önce yaptığı Cedid Ali Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmalarında ortaya çıkarılan 5 döneme ait kalem işlemeleri, "kalemkar Zeki"nin elinde hayat buluyor.

Mesleğe 1999 yılında amcasının yanında çıraklıkla başlayan, kısa sürede ustalarından kalemkarlığı öğrenen Ben, işini ilk günkü heyecan ve sevgiyle sürdürüyor.

Ben, meslek hayatınca Mimar Sinan'ın inşa ettiği bazı yapılar ile Ayasofya, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, camiler ve yurt dışındaki bazı Osmanlı yapılarında görev aldı.

"Tarihi yapılarda çalışmanın manevi değeri yüksek"

Ben, AA muhabirine, mesleğinde 22 yılı geride bıraktığını söyledi.

Henüz 15 yaşlarındayken Topkapı Sarayı'nda çalışan ustaları gördüğünde hayaller kurduğunu anlatan Ben, 18 yaşında da amcasının teşvikiyle mesleğine heyecan ve hevesle başladığını anlatarak, "İşe başlarken en önemlisi sevgidir. Gece yastığa başını koyduğunda o işi düşünmen lazım. Ben bu şekilde işe başladım. Özellikle tarihi yapılarda çalışmanın manevi değeri çok yüksek. Bir eseri gün yüzüne çıkardığımda çok heyecanlanıyor ve mutlu oluyorum." dedi.

Mesleğinde maneviyatı ön planda tuttuğunu anlatan Ben, şu değerlendirmede bulundu:

"Mesela ben Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nde çalıştım, bunu asla unutamam. O türbede görev yaptığım sürede 500 yıl öncesini görebildim diyebilirim. Türbeye gitmeden önce Hayrettin Paşa hakkında yazılan kitapları okudum, araştırdım. Bunun manevi değeri anlatılmaz, yaşanır. Dolmabahçe Sarayı'nda çalıştım. Böyle bir yerde çalışmak herkese nasip olmaz. Farklı bir hissiyat oluşuyor. Bugün burada 500 yılık yapıda çalışıyorsan vicdanını katmak gerekiyor."

Ben, Mimar Sinan'ın Selimiye'yi inşa etmeden 20 yıl önce yaptığı Cedid Ali Paşa Camisi'nin, restorasyon çalışmalarından bulunan 5 döneme ait kalem işlemelerini gün yüzüne çıkardığını dile getirdi.

Kovid-19 sürecini camide geçirdiğini vurgulayan, "Salgın nedeniyle evimizden biraz uzak kaldık. 1,5 yaşında kızım var, onu özledim. Ben 40 yaşındayım ilk kez böyle bir zorluk çekiyorum. Çünkü kızımı özlüyorum ve onların sağlığı için eve fazla gitmiyorum." diye konuştu.

Mesleğini ilk günkü şevkle yaptığının altını çizen Ben, "Meslekte yaklaşık bin kişiyi tanıyorum. Birine telefon etsem şu işte zorlandım desem hiç düşünmeden ellerindeki işi bırakıp yanıma gelirler. İşini doğru yaparsan herkes yanında olur. Siz iş aramayın, iş sizi arasın. Siz aranan adam olun. Bu sizin elinizde. Şimdi gençlerimize ben üzülüyorum. Çünkü işe gelen gençler, 'Ben bunu biliyorum, ediyorum.' diyor ama bir şeyi bilmiyor. Kendinizi yetiştirin. İşinizi günlük düşünmeyin, sevin." ifadesini kullandı.