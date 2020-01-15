Asırlık kavak ağacı çürümeye yenik düştü - Son Dakika
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Asırlık kavak ağacı çürümeye yenik düştü

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi Haydarçavuş Camii bahçesindeki asırlık kavak ağacı içinin çürümesi nedeniyle kesildi.

Asırlık kavak ağacı çürümeye yenik düştü, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi Haydarçavuş Camii bahçesindeki asırlık kavak ağacı içinin çürümesi nedeniyle kesildi.


Bandırma Haydarçavuş Camii bahçesinde bulunan ve iç kısmının çürüyerek boşalması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu kanısına varılan tarihi kara kavak ağacı sabah saatlerinde kesildi.


Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşuna tanıklık eden ve gözde tarihi yapılarından biri olan Haydar Çavuş Camisi'nin ön bahçesinde bulunan tahmini 100 yaşında olduğu belirtilen kara kavak ağacı için can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesim kararı çıktı. Bandırma Orman İşletme Şefliği'nin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda, kavak ağacının dip kısmından çürümeye başladığı, tescilli yapının zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınarak kesilmesi istendi.


Ağacın kesilmesi için bu sabah Bandırma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cami bahçesine gelerek itfaiyeden alınan araç desteği ile ağacı kesti. Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşu da dahil uzun bir döneme tanıklık ettiği tahmin edilen ağacın yerine yeni bir ağaç dikiminin yapılacağını ifade eden Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, "Ağacı kurtarmak için çok çaba sarfettik. Bu konuda bilim insanlarından görüşler aldık ama kurtarılma seviyesini geçmiş olduğunu öğrendik. İnsanların can ve mal güvenliğini tehlike düşürmeden, Bandırma'nın özellikle bu günlerde hakim olan sert rüzgarlarında devrilmesine karşı bir tehlike oluşturmadan kesimini gerçekleştirdik. Tabi her kesilmeye mecbur kalınan ağacın yerine en az 5 ağaç dikmeliyiz ki, kentimizdeki ülkemizdeki yeşil alanlarımızı koruyabilelim. Bandırma Belediyesi olarak bu ağacımızı kurtaramadığımız için üzgünüz ama en kısa sürede yerine nasıl bir ağaç dikileceğine uzman arkadaşlarımız karar vereceklerdir" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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