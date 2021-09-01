Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi - Son Dakika

Asırlık Kocakonak panayırına büyük ilgi

BALIKESİR - Yaklaşık 100 yıllık bir geleneğe sahip Sındırgı Kocakonak Panayırı, uzun bir aradan sonra tekrar ziyaretçilerini ağırlıyor. Belirli yıllarda ara verilmesine rağmen asırlardır süregelen panayır geleneği yaşatılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kurulan Kocakonak Panayırına pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl ara verilmişti. Aşı çalışmalarının hız kazanması ile birlikte pandemi kuralları dahilinde panayırın kapıları bu yıl da ziyaretçilere açıldı. 28 Ağustosta başlayan 3 Eylüle kadar sürecek olan Panayırı'na ilk günlerinde oldukça yoğun katılım gerçekleşti. Binlerce kişi Kocakonak Panayırını ziyaret etti. Kimileri çocukluk anılarını yad ederken, kimileri de ilk kez panayır ortamını gezdi. Çocuklar ise kurulan lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Sındırgı'nın Kurtuluş günü olan 3 Eylül akşamı ise oyuncu Mevlüt Acaroğlu'nun sunumu ile Elmas Murat, Mustafa Ceceli'nin sahne alacağı muhteşem bir konser ile panayır son bulacak.

Panayırın sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Sındırgı Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Sivrikaya "7 gün sürecek olan panayır 3 Eylül akşamına kadar devam edecektir. Esnafımız için hayırlı olsun. Esnafımıza bol kazançlar. Halkımıza iyi eğlenceler" dedi.

Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, "Memnunuz. Sındırgı'da tabi birde pandemi sürecinden sonra böyle bir panayırın yapılması, hakikaten gördüğünüz kalabalıkla da doğru orantılı olarak. Çok insanlarda böyle bir şeye ihtiyaç oldu. Başkana da teşekkür ediyoruz böyle bir eksikliği görüp bunu yaptığı için" dedi.

Panayırın yapılmasından memnunuz

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kurulamayan panayırın kısa bir süre aradan sonra tekrar yapılmasından herkes memnun durumda. Mustafa Uysal, "Geçen senelerde panayırımız olmadı. Bu sene olduğu için çok memnunuz. İnşallah esnaf arkadaşlarımız gereken kazancı, bol bereketli kazancı sağlar" dedi.

Esnaf Ali Rıza Koç ise, "Geçen sene panayırımız olmadı. Halkımız üzgündü. Panayırda eğlenceli vakit geçiriyorlar. Esnafımız para kazanıyor. Herkes çalışmak zorunda, esnafımız kalkınmak zorunda" şeklinde konuştu.

Panayırın yıllardan beri süregeldiğini anlatan Aşçı Yakup Kara, "Bu panayır yıllardır yapılıyor. Bizim insanlarımız çalışıyor yazın tarlada. Şimdi bir hafta boyunca stres atacak" dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "100 yıldan beri devam eden bir gelenek bu. İşte bizler de panayırımızı canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklar eğleniyor. İnsanlar toplanıyor. ve biz onlara bazen hediyeler vererek, yani uçan sandalyenin altında Ekrem Başkan sizleri bekliyor diyerek, onları sevindiriyoruz. Sonbaharın bu güzel günlerinde bir araya gelmeler hakikaten insanları hoşnut ediyor, mutlu ediyor. Biz de onların mutluluğundan mutluluk duyuyoruz. Sındırgı Panayırı, Kocakonak Panayırını gelenekleriyle beraber yaşattığımızdan dolayı gurur duyuyorum. Sındırgılılara ve çevre ilçelerden gelenlere de sonsuz teşekkürler ediyorum. Onlar mutlu, biz mutlu" dedi.