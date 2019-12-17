Asırlık köprüler can çekişiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asırlık köprüler can çekişiyor - Son Dakika

Asırlık köprüler can çekişiyor

6 saat önce

İstanbul'da Ayamama deresi üzerinde bulunan biri Mimar Sinan'ın eseri olan iki tarihi köprü adeta can çekişiyor.

İstanbul'da Ayamama deresi üzerinde bulunan biri Mimar Sinan'ın eseri olan iki tarihi köprü adeta can çekişiyor. Bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tutan asırlık köprüler, restore edilmeyi bekliyor.

İstanbul'da her gün binlerce aracın yanından geçtiği Ayamama deresi üzerinde bulunan kaderine terk edilmiş tarihi köprülerin görüntüsü içler acısı durumda. Köprülerden biri olan ve Mimar Sinan tarafından yapılan Odabaşı köprüsü Halkalı Güneşli kavşağında bulunuyor. 2009 yılında meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören köprü, adeta can çekişiyor.

Ayamama deresi üzerindeki bir diğer köprü ise Bakırköy Ataköy'de yer alıyor. İSKİ'nin ıslah çalışması yaptığı alanın içerisinde kalan köprünün tarihi, Odabaşı köprüsünden de eskilere dayanıyor. Bu tarihi köprü de tıpkı Odabaşı köprüsü gibi harabe durumda. Islah çalışmaları arasında kalan ve hiçbir önlem alınmayan köprü, onarılmayı bekliyor.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

Asırlık köprüler can çekişiyor

Mimar Sinan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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