Asırlık köyün tek sakini hem anılarının hem tarihin bekçisi - Son Dakika

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Çekme köyünde hatıralarını yaşatmak uğruna tek başına yaşayan İsmail Varol, bölgenin asırlık tarihine de sahip çıkıyor.

1990'lı yılların sonuna kadar yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 70 haneli Çekme köyünün tüm sakinlerinin göç etmeye başladığı dönemde öğrencisiz kaldığı için ihaleyle satılan okulu alan 48 yaşındaki Varol, anne ve babasıyla burada yaşamaya başladı.

Annesi Fatma'nın 5 sene önce, babası Sami'nin geçen yıl vefatının ardından köyde tek başına kalan İsmail Varol, kısıtlı imkanlara rağmen yaşamını terk edilmiş köyünde sürdürüyor.

Nüfusun azalmasıyla Derinkuyu ilçesi Bayramlı Mahallesi'ne bağlanan Çekme'de devlet desteğiyle küçükbaş hayvancılığa başlayan Varol, tarihi kayadan oyma kilise, tüneller ve eski yaşam izlerinin bulunduğu köyün gönüllü koruculuğunu da yapıyor.

Varol, AA muhabirine, köyde tek başına sürdürdüğü hayatını anlattı.

Geçimini, teşviklerden yararlanarak aldığı koyunlar sayesinde sağladığını belirten Varol, "Devletimize Allah zeval vermesin. Sabah kalkınca hayvanlarla ilgilenirim, kahvaltımı hazırlayıp televizyon izlerim. Bir şeye ihtiyacım olduğunda Derinkuyu'ya gider alıp gelirim. Bu dönemde kuzular doğuyor, onların bakımını yapıp köpeklerimle ilgilendikçe vakit hızlıca geçiyor." dedi.

"Hayvanlarım bana can yoldaşı oluyor"

Bakımını yaptığı koyun ve kuzuların yanı sıra 3 köpeği bulunan Varol, onlarla uğraşmaktan keyif aldığını, ses seda işitilmeyen Çekme'de hayvanlarının kendisine yoldaşlık yaptığını dile getirdi.

Zaman zaman "Bozo" adlı köpeğiyle terk edilmiş köyün ıssız sokaklarında dolaştığını anlatan Varol, tarihi yerleşim alanlarını definecilerden de koruduğunu ifade etti.

Varol, köyde daha önce babası ve annesiyle yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Onların vefatının ardından da burayı terk edemedim. Çocukluğum burada geçti, tüm hatıralarım burada saklı. 10 yıl evvel burada sokaklar doluydu, komşularla sohbet edebilirdik. Şimdi kimseler kalmadı. Sabah akşam doğayla baş başayım ama tarihle de bir aradayım. Burada yaşamış kavimlerin son temsilcisiyim. Bu köyde belki binlerce yıllık bir tarihi geçmiş var, en son biz kaldık. Bizden sonra da kim gelir Allah bilir."

Varol, bugüne kadar hiç evlenmediğini, köyde kendisiyle yaşamayı kabul edecek birisiyle hayatını sürdürmeyi arzuladığını sözlerine ekledi.