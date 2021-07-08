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Asırlık lezzet "bademli koruk şerbeti" tescil yolunda - Son Dakika

Asırlık lezzet "bademli koruk şerbeti" tescil yolunda

08.07.2021 09:24

İzmir'in Dikili ilçesinde 100 yılı aşkın süredir geleneksel yöntemlerle üretilen Bademli koruk şerbeti, coğrafi işaret olarak tescil edilecek.

İzmir'in Dikili ilçesinde 100 yılı aşkın süredir geleneksel yöntemlerle üretilen Bademli koruk şerbeti, coğrafi işaret olarak tescil edilecek.

İlçenin tarımsal üretimde önemli mahallerinden Bademli'de asırlardır üretilen şerbet için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçen yıl ekim ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Bu yıl mart ayında başvuru onaylandı. Şerbetin, yaklaşık 3 ay içinde ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından "Bademli koruk şerbeti" olarak tescil edilmesi bekleniyor.

Başrolde kadınlar var

Koruğun şerbete yolculuğu yaklaşık 7 saat sürüyor. Bağlardan toplanan koruklar, kadınlar tarafından yıkandıktan sonra odun ateşinde ısınan kazanlarda kaynamaya bırakılıyor. Bir müddet sonra süzülen korukların suyu, ikinci bir kazana aktarılıyor. Burada az miktar şeker eklenen koruk suyu kıvam aldıktan sonra şişeleniyor.

Koruk şerbeti servis edilirken de üçte bir oranında sulandırılıyor ve köpürtülüyor.

İzmir'in coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 29'a çıkacak

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, kentte ilk coğrafi işaret tescilinin 1996'da Bergama halısı için alındığını, Bademli koruk şerbetiyle birlikte kentin coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 29'a çıkacağını söyledi.

Özen, "Bademli'de yetişen Yediveren üzümünden elde edilen koruk şerbetinin başvurusu onaylandı. Kuşaktan kuşağa gelen bir lezzetten bahsediyoruz." dedi.

İzmir genelinde 20 ürünün daha coğrafi işaret tescili için sırada beklediğini dile getiren Özen, bunların bir kısmının bu yıl içinde tescillenmesini beklediklerini ifade etti.

Özen, kentin coğrafi işaretli ürünler bakımından ülkede 3'üncü sırada yer aldığını belirterek, "İnşallah birinci sıraya çıkmak istiyoruz. Bu bereketli toprakların neredeyse her mahallesine has ürünler var. Bu ürünleri ön plana çıkartmamız, tanıtmamız gerekiyor." diye konuştu.

Dışarıdan bakıldığı zaman İzmir'in turizm yönüyle ön plana çıktığını dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Tarihte Dikili 'zeytin ve deniz kokulu şehir' diye tanımlanır. İzmir'i ise tarımın doğduğu şehir olarak tanımlıyoruz. 30 ilçenin kendisine has özellikli ürünleri var. Tarihin köklü geçmişinden bugüne gelen bir ürün deseninden bahsediyoruz. 150'ye yakın ürün çeşidi var. Biz bu topraklarda üretimi devam ettireceğiz. Ayrıca tarihten gelen ürünlerimize sahip çıkmamız gerekiyor."

Özen, bu ürünlerin tamamını Avrupa Birliği nezdinde tescil ettirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

"Yaz günlerinin vazgeçilmezi"

Bademli Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş da 100 yılı aşkın süredir bölgede yapılan şerbetin yaz günlerinin vazgeçilmez lezzeti olduğunu ifade etti.

Maraş, her kahvehanede koruk şerbeti bulunduğunu, bu lezzet için kilometrelerce uzaktan gelenlerin olduğunu belirtti.

Asırlık lezzet bademli koruk şerbeti tescil yolunda
Asırlık lezzet bademli koruk şerbeti tescil yolunda
Asırlık lezzet bademli koruk şerbeti tescil yolunda
Asırlık lezzet bademli koruk şerbeti tescil yolunda
Asırlık lezzet bademli koruk şerbeti tescil yolunda

Hisarcık, Bademli, Dikili, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık lezzet 'bademli koruk şerbeti' tescil yolunda - Son Dakika


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