Asırlık lisenin

Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı branşlarda 20 öğretmenden oluşan Ar-Ge ekibi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla tam donanımlı yoğun bakım yatağı üretti.

Kentteki 119 yıllık lisenin öğretmenleri, Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından okullarındaki atölyelerde kalarak yoğun bakım yatağı üretmeye karar verdi.

Hastanın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede prototipi üretilen yatakta, hasta kontrol paneli, başucu korkuluğu, iç ve dış kontrol panelleri ile 4 parçalı yatma yüzeyi bulunuyor.

Okul Müdürü Hasan Demirbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin milli bir mücadele sürecinden geçtiğini, buna destek olmak adına meslek liseleri olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin bu süreçte fedakarlıkla iş başı yapmaktan kaçınmadığını belirten Demirbağ, "Okullar tatil oldu ama biz meslek lisesi olarak bu süreçte farklı görevlerimizin olduğunu düşündük. 170 öğretmen arkadaşımızla çalışıyoruz. Hangisini arasam ihtiyaç olduğu her an geldi. 24 saat esasına göre çalıştık. Bundan sonraki süreçte de ülkemiz için ne gerekiyorsa her türlü desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.

"10 günlük süreçte yatağın prototipini ürettik"

Demirbağ, ülkenin geçtiği zor süreçte öğretmenlerin öneminin daha da iyi anlaşıldığını vurguladı.

Bu süreçte ürettikleri binlerce siperli maskeyi ihtiyaç duyulan kurumlara dağıttıklarını anlatan Demirbağ, "Günde 3 bin, ayda 100 bine yakın üretim yaptık." diye konuştu.

Ardından yoğun bakım yatağı üzerine çalışmaya başladıklarını dile getiren Demirbağ, "Arkadaşlarımız gerekli araştırma çalışmalarını yapıktan sonra metal işleri atölyemizde üretime başladık. 10 günlük bir süreçte yatağın prototipini ürettik. Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

Demirbağ, yatağın özelliklerine ilişkin bilgileri verdi:

"Yatak, yoğun bakım yatağı olduğu için üzerinde 4 motor var. Hareketli bir yatak. Hastanın durumuna göre farklı pozisyonlara ayarlanabiliyor. Ayak kısmını kaldırma, baş kısmını kaldırma, yönlendirme gibi çok farklı pozisyonları var. Tam donanımlı bir yatak. Hastanelerimizde ihtiyaç olduğunu düşünerek bu yatağı ürettik. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığından izin belgemizi alarak seri üretime geçebiliriz."