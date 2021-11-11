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Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar - Son Dakika

Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar

11.11.2021 10:03

Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar- Gök ailesi, ağacın gerçek yaşının hesaplanıp tescillenmesini istedi Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde bin yaşında olduğu tahmin edilen meşe palamuduna köylüler gözleri gibi bakıyor.

Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar- Gök ailesi, ağacın gerçek yaşının hesaplanıp tescillenmesini istedi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'nde bin yaşında olduğu tahmin edilen meşe palamuduna köylüler gözleri gibi bakıyor.

Kızlarsekisi Mahallesi Münük bölgesinde bulunan Ali Gök'ün evinin önündeki asırlık meşe palamudu ağacı köylülerin ve köyü gezmeye gelen vatandaşların gözdesi. Ağacın net yaşının bilinmediğini ama aile büyüklerinden gelen bilgiler ile en az 10 asırlık olduğu iddia edilen meşe palamudu ağacına gözü gibi bakan Gök ailesi, ağacın gerçek yaşının hesaplanıp tescillenmesini istedi.

Ağacın, gövde genişliğinin 3 metre gövde boyunun 2,5 metre olduğunu söyleyen Ali Gök, internette yaptığı araştırmada bu ağaçların en az bin yıllık olduğunu ve aile büyüklerinin bilgisine göre bu ağacın yaşının 10 asrı bulabileceğini ifade etti. Ağacın gövdesine bir insanın rahatça girebileceği bir boşlukta olduğunu belirten Gök, "Görenler gelip fotoğraf çektiriyor. Tam yaşının kaç olduğunu öğrenmek istiyoruz. Yaşını emsallere bakarak tahmin ediyoruz. İçinde şu an 2 buçuk 3 metre boyunda içinde kocaman bir oyuk var. Anıt ağaç olduğunu düşünüyor tescil almasını istiyoruz" dedi.

Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar
Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar
Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar
Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar

Ali Gök, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar - Son Dakika


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