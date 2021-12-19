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Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti - Son Dakika

Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti

19.12.2021 17:34

Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti Sık sık yangınlar ile gündeme gelen tarihi mahallede asırlık metruk evde yangın çıktı Mahalle sakini bir vatandaş: "Yazık oluyor, tarihi yakıyorlar" Antalya'da sık sık çıkan yangınlar ile gündeme gelen ve asırlık binaların bulunduğu...

Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti

Sık sık yangınlar ile gündeme gelen tarihi mahallede asırlık metruk evde yangın çıktı

Mahalle sakini bir vatandaş: "Yazık oluyor, tarihi yakıyorlar"

ANTALYA - Antalya'da sık sık çıkan yangınlar ile gündeme gelen ve asırlık binaların bulunduğu mahallede ahşap metruk bir ev daha yandı. Mahalle halkı ise asırlık binaların korunmasını isteyerek, yangınlara adeta isyan etti.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 433 sokakta bulunan 2 katlı metruk asırlık binada çıktı. Ahşap binadan dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yoğun dumanların çıktığı binaya ekipler tarafından kısa sürede müdahale edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Dumanların çıktığını gören mahalle halkı ise sokağa dökülerek çalışmaları izledi.

"Yazık oluyor, tarihi yakıyorlar"

Öte yandan, Balbey Mahallesi kentin en eski mahallelerinden birisi olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde de yangınların yaşandığı mahallede vatandaşlar tarihi binaların yanmasına adeta isyan etti. Mahallesinde sık sık yangın çıkmasından ötürü şikayetçi olduğunu belirten Cemal Karalı, "Tarihi eser evleri yakıyorlar. Yazık oluyor, tarihi yakıyorlar. Panik oluyoruz, buranın bir geçmişi var. Böyle şeylerin olmaması lazım. Ben 50 metre uzaklıkta oturuyorum. Yangınları madde bağımlısı kişiler çıkarıyor. En son 3 gün önce bir ev daha yandı" ifadelerine yer verdi.

Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti
Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti

Muratpaşa, 112 Acil, Antalya, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asırlık metruk bina alev alev yandı, vatandaş isyan etti - Son Dakika


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