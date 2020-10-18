Asırlık Nazmiye nine yıllara meydan okuyor - Son Dakika

Asırlık Nazmiye nine yıllara meydan okuyor

18.10.2020 11:15
Asırlık Nazmiye nine yıllara meydan okuyor, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 100 yaşında olan Nazmiye Özdemir, fındık ayıklayarak, bağ bahçe işleriyle uğraşarak ve ev işlerinde ailesine yardım ederek adeta gençlere taş çıkartıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 100 yaşında olan Nazmiye Özdemir, fındık ayıklayarak, bağ bahçe işleriyle uğraşarak ve ev işlerinde ailesine yardım ederek adeta gençlere taş çıkartıyor.

İlçeye bağlı Ortanca köyünde doğup büyüyen, 7 çocuğu ve 24 torunu olan Özdemir, yaşamında bir asrı geride bıraktı.

Nazmiye nine, sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını her gün tükettiği yoğurt, su ve doğal yiyeceklerin yanı sıra yemek öğünlerini vaktinde yemesine bağlıyor.

Torununun torununu da gören Nazmiye nine, ilerlemiş yaşına rağmen fındık ayıklıyor, bağ bahçe işleriyle uğraşıyor ve ev işlerinde ailesine yardım ediyor.

"Halime şükür olsun"

Nazmiye Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini 46 yıl önce kaybettiğini ve çocuklarıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Genel anlamda bir şikayetinin bulunmadığını dile getiren Özdemir, "Sağlık durumum iyi, bir hastalığım yok. Evin önündeki bahçeye iniyorum. Yanıma ziyarete gelenler oluyor ama koronavirüs nedeniyle çok kişi gelmiyor.

Halime şükür olsun." diye konuştu.

Özdemir, geçmişte tarlada çalıştıklarını anlatarak, "Eskiden, köydeyken sırtımızda eve ekmek yapmak için odun getiriyorduk ama çarşıya geldikten sonra getirmedim. O zamanın şartları neyi gerektiriyorsa onları yaptık." dedi.

Kendi yemeğini kendisinin pişirebildiğini belirten Özdemir, "Her şeyim var. Mecbur kaldığım zaman yemek yapıyorum ama genelde gelinim bana yemek getiriyor. Yoğurt, kahvaltı tarzı şeyler yerim. Genelde yemek seçmem." ifadesini kullandı.

"Her zaman mutlu, enerjik ve kendi halinde"

Halit Özdemir de annesinin sağlıklı beslendiğini ve uyku düzenine dikkat ettiğini söyledi.

Annesinin yoğurt sevdiğini ve bol su tükettiğini dile getiren Özdemir, "Yemeğini devamlı zamanında yemeye çalışır. Az yemek yer. Uykusunu güzel uyur, erken yatar. Evde evlatlarından bir sıkıntı görmedi, onu hiç üzmedik. Mutlu olduğu için belki de bir asır yaşadı. Gün içinde evin önüne çıkıyor. Komşularımız yanında oturuyor, halini hatırını soruyorlar." diye konuştu.

Talibe Özdemir ise kayınvalidesinin tarlaya gittiği zaman sebze ve meyvesini kendisi topladığını anlatarak, "Sabah erken kalkar. Kahvaltısını hazırlar ve devamlı saatinde yemek yer. Devamlı hareket eder ve bir şeylerle uğraşır. Her zaman mutlu, enerjik ve kendi halinde." dedi.

Akçakoca, Fındık, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asırlık Nazmiye nine yıllara meydan okuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Şişli'de akılalmaz görüntü: Dansözlü korona eğlencesi Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Belçika'da hastalarını maskesiz muayene eden aile hekimi 100'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali
Son Dakika! Bakan Selçuk: 1'i kanser 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Son Dakika! Bakan Selçuk: 1'i kanser 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
11:44
Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı         
10:20
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti         
09:47
Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu         
09:14
Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi         
06:39
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 11:56:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asırlık Nazmiye nine yıllara meydan okuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei