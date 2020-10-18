Asırlık Nazmiye nine yıllara meydan okuyor - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 100 yaşında olan Nazmiye Özdemir, fındık ayıklayarak, bağ bahçe işleriyle uğraşarak ve ev işlerinde ailesine yardım ederek adeta gençlere taş çıkartıyor.

İlçeye bağlı Ortanca köyünde doğup büyüyen, 7 çocuğu ve 24 torunu olan Özdemir, yaşamında bir asrı geride bıraktı.

Nazmiye nine, sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını her gün tükettiği yoğurt, su ve doğal yiyeceklerin yanı sıra yemek öğünlerini vaktinde yemesine bağlıyor.

Torununun torununu da gören Nazmiye nine, ilerlemiş yaşına rağmen fındık ayıklıyor, bağ bahçe işleriyle uğraşıyor ve ev işlerinde ailesine yardım ediyor.

"Halime şükür olsun"

Nazmiye Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşini 46 yıl önce kaybettiğini ve çocuklarıyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Genel anlamda bir şikayetinin bulunmadığını dile getiren Özdemir, "Sağlık durumum iyi, bir hastalığım yok. Evin önündeki bahçeye iniyorum. Yanıma ziyarete gelenler oluyor ama koronavirüs nedeniyle çok kişi gelmiyor.

Halime şükür olsun." diye konuştu.

Özdemir, geçmişte tarlada çalıştıklarını anlatarak, "Eskiden, köydeyken sırtımızda eve ekmek yapmak için odun getiriyorduk ama çarşıya geldikten sonra getirmedim. O zamanın şartları neyi gerektiriyorsa onları yaptık." dedi.

Kendi yemeğini kendisinin pişirebildiğini belirten Özdemir, "Her şeyim var. Mecbur kaldığım zaman yemek yapıyorum ama genelde gelinim bana yemek getiriyor. Yoğurt, kahvaltı tarzı şeyler yerim. Genelde yemek seçmem." ifadesini kullandı.

"Her zaman mutlu, enerjik ve kendi halinde"

Halit Özdemir de annesinin sağlıklı beslendiğini ve uyku düzenine dikkat ettiğini söyledi.

Annesinin yoğurt sevdiğini ve bol su tükettiğini dile getiren Özdemir, "Yemeğini devamlı zamanında yemeye çalışır. Az yemek yer. Uykusunu güzel uyur, erken yatar. Evde evlatlarından bir sıkıntı görmedi, onu hiç üzmedik. Mutlu olduğu için belki de bir asır yaşadı. Gün içinde evin önüne çıkıyor. Komşularımız yanında oturuyor, halini hatırını soruyorlar." diye konuştu.

Talibe Özdemir ise kayınvalidesinin tarlaya gittiği zaman sebze ve meyvesini kendisi topladığını anlatarak, "Sabah erken kalkar. Kahvaltısını hazırlar ve devamlı saatinde yemek yer. Devamlı hareket eder ve bir şeylerle uğraşır. Her zaman mutlu, enerjik ve kendi halinde." dedi.