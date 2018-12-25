Asırlık Nine Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Ayşe Karabüber'in bir asrı geçen yaşamı bugün sona erdi.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Ayşe Karabüber'in bir asrı geçen yaşamı bugün sona erdi.
Geçen hafta soğuk algınlığı teşhisiyle Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 Haziran 1904 doğumlu Karabüber, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Ayşe Karabüber'in yeğeni Veyse Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayşe nineyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Kütahya
'nın Simav
ilçesi Yaykın
köyünde defnedileceğini belirtti.
Her seçimde yaşına aldırmadan sandığa gidip oy kullanmaya özen gösteren Karabüber, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetinin tutulduğu Turgutlu 50. Yıl Alanı'na tekerlekli sandalyesiyle gelerek, nöbete katılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:22 Kaynak: AA
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