Asırlık Nine" Sandığa Gitti
13 dakika önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde 101 yaşındaki Aliye Ünal, sandık başına giderek oyunu verdi.
Kars
'ın Kağızman
ilçesinde 101 yaşındaki Aliye Ünal, sandık başına giderek oyunu verdi.
Kağızman'da, yürümekte güçlük çeken 1918 doğumlu Aliye Ünal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla Şair Hıfzı İlkokuluna geldi.
Ünal, burada görevlilerin desteği ile 1014 No'lu sandıkta oyunu kullanıp, okuldan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:40 Kaynak: AA
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