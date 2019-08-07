Son Dakika Haberleri: Asırlık nineye doğum günü sürprizi
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Asırlık nineye doğum günü sürprizi

1 saat önce

Adıyaman'da yaşayan Tutu Çiriş, 102. doğum gününü kaldığı bakım merkezinde kutladı.

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Adıyaman'da yaşayan Tutu Çiriş, 102. doğum gününü kaldığı bakım merkezinde kutladı.
Özel Yaşlılar ve Engelliler Bakım Merkezinde yaşamını sürdüren 102 yaşındaki Tutu nineye, merkezin çalışanları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.
Kendisi için yaptırılan pastanın mumlarını üfleyen Tutu nineyi doğum gününde oğlu, kızı ve torunları da yalnız bırakmadı.
Tutu Çiriş'in oğlu Mehmet Mustafa Çiriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin 5 yıldır merkezde yaşadığını söyledi.
Bakım merkezi çalışanlarının annesine özveriyle baktığını ifade eden Çiriş, "Biz annemize yaşlı olduğu için yeterince bakamadık. Annemin daha önce doğum gününü hiç kutlamamıştık. İlk defa yaş gününü kutluyoruz." dedi.
Merkez müdürü Ali Özkan da "Ninemizin hayatı boyunca hiç doğum günü kutlaması yapmadığını öğrendik. Ninemiz 102 yaşına girdi. Kendisini mutlu etmek istedik. Doğum gününü kutladık ve çok mutluyum." dedi.
Mutluluk gözyaşları döken 102 yaşındaki Tutu Çiriş, doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:39 Kaynak: AA
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