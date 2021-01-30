Asırlık nineye korona aşısı - Son Dakika

Asırlık nineye korona aşısı

30.01.2021 10:09

Asırlık nineye korona aşısı 108 yaşındaki asırlık çınar korona aşısı oldu Samsun'da yaşayan 108 yaşındaki Zarife Kılıç, evlerine gelen sağlık ekipleri tarafından korona virüs aşısı oldu.

Asırlık nineye korona aşısı

108 yaşındaki asırlık çınar korona aşısı oldu

SAMSUN - Samsun'da yaşayan 108 yaşındaki Zarife Kılıç, evlerine gelen sağlık ekipleri tarafından korona virüs aşısı oldu. 108 yaşındaki asırlık çınar gelen sağlıkçılara teşekkür etti.

Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden açıklanan rakamlarda Karadeniz'de şu ana kadar en çok aşı yapılan şehir olan Samsun'da 85 yaş üstü vatandaşların aşılama işlemi devam ediyor. İlkadım ilçesinde ikamet eden 108 yaşında Zarife Kılıç da Covid-19 aşısı oldu. İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli aşı ekipleri eve gelerek Zarif Kılıç'ın aşı işlemini gerçekleştirdi.

5 çocuk sahibi Zarife Kılıç'ın 20 tanede torunu bulunuyor. Yıllara meydan okuyan Zarife Kılıç gençliğin köyde geçtiğini belirterek, "100 yaşını da geçtim. Gençliğimde ekin biçtim, araba çektim, bağ attım, harman saçtım. Allah kabir korkusu vermesin, kabir sevgisi versin. Hastalığım yoktur. Sağlıkçılara teşekkür ederim" dedi.

Oğlu Salih Kılıç ise, "Annemin yaptırmış olduğu korona virüs aşısı tüm vatandaşlara örnek olması diliyorum. İnşallah herkes olur. Biz çok memnunuz. Yaşına göre aşısını oldu" diye konuştu.

Zarife Kılıç'ın aşılama işlemi yapılırken 112 acil sağlık ekipleri ise olası bir olumsuzluğa karşı ambulans ile hazır bulundu. Samsun'da aşılama işlemi tüm hızıyla devam ediyor.

Asırlık nineye korona aşısı
Asırlık nineye korona aşısı
Asırlık nineye korona aşısı
Asırlık nineye korona aşısı

Koronavirüs, Karadeniz, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Asırlık nineye korona aşısı - Son Dakika


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