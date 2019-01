Asırlık Nineye Validen Sürpriz Doğum Günü

Samsun'da yaşayan 101 yaşındaki Nuriye Ürün, hayatındaki ilk doğum günü kutlamasını Samsun Valisi Osman Kaymak ile birlikte yaptı.

Nuriye Ürün, bu yaşına kadar sağlıklı olmasındaki en büyük etkenin her gün doğal süt ve yoğurt yemesi olduğunu söyledi.



Samsun Valisi Osman Kaymak, daha önce hiç doğum günü kutlayamayan 101 yaşındaki Nuriye Ürün'ün evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Eşi Emine Kaymak ile birlikte Nuriye nineye hediye alıp pasta kesen Vali Kaymak, kendi eliyle pasta da ikram etti. Sağlıklı yaşamasının sırrının doğal süt ve yoğurtta saklı olduğunu ifade eden Nuriye Ürün, bu yaşına rağmen oruç tutmayı da ihmal etmediğini dile getirdi.



"Çocukluğumdan veri her gün süt içip, yoğurt yiyorum"



Sağlığını doğal süt ürünlerine borçlu olduğunu vurgulayan Nuriye Ürün, "3 oğlum ve 7 torunum var. Bana çok güzel bakıyorlar. Sağlıklı ve mutluyum, aklım da yerinde. Küçüklüğümden beri hep yoğurt ve süt yiyorum. Bu yaşımda da hep yoğurt ve süt yemeye dikkat ediyorum. 101 yaşıma girdim. Bu yaşıma kadar ameliyat olmadım. Bir tek tansiyon ilacı kullanıyorum, bazen de ağrı kesici kullanıyorum. Daha önce hiç doğum günü kutlamadım. Gençliğimde tarlalarda çalışıyordum. Şimdi evde oturuyorum. Bana bir yardımcı da tuttular. Abdestimi kendim alıp, namazımı kılabiliyorum. Bir şikayetim yok" dedi.



Kayınvalidesinin ağır yemekler yemediğini belirten gelin Necla Ürün, "Kayınvalidemin sağlıklı yaşamasındaki en büyük etken, el yapımı süt, yoğurt, tarhana ve sebze yemekleridir. Öyle ağır yemekler, baklava, kızartma ve börek türü şeyler yemezdi. 3 oğlu, 7 torunu ve 6 tane de torununun çocuğu var. Sağlık durumu bizlere oranla çok iyi. Sadece bazen tansiyon sorunu yaşıyor o kadar" diye konuştu.



"İlk kez annemin doğum gününü kutluyoruz"



Annelerinin doğum gününü ilk defa kutladıklarını söyleyen küçük oğlu Dinçer Ürün, "Anneme işten gelirken Tekkeköy ilçesinden köy sütü alırdım. Biz pide veya hamur işi yediğimizde o bizle birlikte yemezdi. Yemesine ve sağlığına dikkat eder. Bende birçok hastalık var ama annem bu yaşında benden daha sağlıklı. Allah ona uzun ömür versin. Bu zamana kadar annemin doğum gününü hiç kutlamadık. Yengemler vasıtasıyla doğum günü kutlamış olduk" şeklinde konuştu.



"Bizim toplumumuzda huzur evlerinin yeri yoktur"



Nuriye Ürün'e bu yaşına kadar iyi bakan evlatlarına teşekkür eden Samsun Valisi Osman Kaymak ise şunları söyledi:



"Toplum olarak büyüklerimize saygı duymak zorundayız. Büyüklerine hürmet etmeyenler, gelecek yaşamlarında kendilerine hürmet edecek insan bulamazlar. Onlar bizim her şeyimiz. Büyüklerimize saygı ve sevgide kusur etmeyelim. Aile büyükleri ailelerin dinamiği ve huzurudur. Bizim toplumumuzda aslında huzurevleri yoktur. Maalesef huzurevlerine de zaman zaman ihtiyaç oluyor. Nuriye teyzemizin ailesiyle birlikte yaşaması da çok anlamlı. Evlatlarına da teyzemize iyi baktıkları için çok teşekkür ederiz."



101 yaşında ilk kez doğum gününü kutlayan Nuriye Ürün, doğum günü pastasını üfledikten sonra ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

