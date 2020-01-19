Asırlık otel evsizlere yuva oldu - Son Dakika

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan asırlık otel, şehri ziyaret etmek için gelenlerin yanı sıra yalnız ve evsizlerin de uğrak noktası haline geldi. Otelin 38 yıllık işletmecisi İlyas Çamtaş, "Otelimiz 2'inci sınıf. Bu otel Cumhuriyeti ve savaşı gördü. Tarihi seviyorum, bu oteli yaşatmak istiyorum" dedi.

İzmir'in tarihi çarşısında Anafartalar Caddesi üzerinde yıllara meydan okuyan asırlık otel, 1900'lü yılların başında faaliyet göstermeye başladı. İzmir'in en eski otelleri arasında bulunan ve bir zamanlar turist akınına uğrayan 46 odalı tarihi otel, son 38 yıldır İlyas Çamtaş tarafından işletiliyor. 2'inci sınıf asırlık otel, Cumhuriyet, savaş ve darbe gibi birçok tarihi olaya da tanıklık etti. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçisini ağırlayan otel, aynı zamanla yalnız ve evsizlerin de sıcak bir yuvası haline geldi.

"OTELİ YAŞATMAK İSTİYORUM"

Tarihi otele her türlü insanın kalmak için geldiğini ve belirli kurallara göre müşteri kabul ettiğini belirten 77 yaşındaki İlyas Çamtaş, "8-10 sene önce turistler yazın çok geliyordu. Yer bulmak için sırada beklerlerdi ama o şey bitti. O kadar bakımsız olmasına rağmen müşteri geliyor. Kışın fazla ziyaretçi olmuyor. Yazın daha çok oluyor. Ziyarete geliyor gidiyorlar. Kalmak için kim gelirse gelsin kimlik bilgilerini bilgisayara aktarıyorum" diye konuştu.

Otelin daha önce han olarak kullanıldığını ve tarihi olaylara tanıklık ettiğini vurgulayan Çamtaş, "Bu otel Cumhuriyet gördü, savaş gördü. Ben tarihi seviyorum. Bu tarihi binayı elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum. Mal sahibi 'bir tadilat yapacağım' diyor fakat tadilattan sonra aynı özelliği taşıyabilecek mi taşıyamayacak mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Asırlık oteli görmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurgulayan Çamtaş, şöyle konuştu:

"İnsanlar tarihi görsün, eskiyi yaşasın. Buyursunlar gelsinler. Benim en üzüntü duyduğum şey odalarda banyo olmaması. 5-6 tane odalı banyom olsa hem ben memnun olacağım hem gelenler memnun olacak. Odalar güzel ve temiz ama banyo yok. Bakanlığımızın bize yardımcı olmasını isterim. Ben bu oteli sağ olduğum sürece yaşatmak istiyorum."

"KAÇ YILDIR BURADAYIM UNUTTUM"

Otelde kaç yıldır yaşadığını hatırlamadığını belirten Ayten Erkut (76), asırlık oteli çocukluğundan beri bildiğini ve çok eski olduğunu söyleyerek, "Öğleden sonra kalkarım, çocuklarıma, yani kedilerime giderim. Onları doyururum. Kaç yıldır buradayım unuttum. Otel çok iyi. Burada muhafaza altındayım. Allah koruyor beni ama bu otel bir vesile. Rahat yatıyorum, rahat uyuyorum. Aklıma hiç kötülük gelmiyor. Kedileri sevdiğimi biliyorlar. İstanbul'dan mama gönderiyorlar bana. Gönderenleri tanımıyorum, kedileri sevdiğimi bilenler gönderiyor" dedi.

"OTEL DEĞİL EV GİBİ"

Kirasını ödeyemeyince eşyalarını bırakıp soluğu otelde alan Aysel Yeşilyaprak (59), "Buraya gelmeden önce kahvelerde, parklarda yattım. Burayı bana tavsiye ettiler. Bana şu an bir cennet. Yaşanacak ve gezilecek bir otel. Bana bir yuva burası. Otel değil ev gibi. Buraya gelince bir sıcaklık duydum" diye konuştu.

Otelin en eski misafiri olan İhsan Adnan Ercan (62), 35 yıldır bu otelde kaldığını, otelin hem evi hem çalışma ortamı olduğunu söyleyerek, "Evliydim, sorunlar yaşadım ve ayrıldık. Ben de bu otele geldim. Otelin işletmecisi İlyas Bey ile tanıştım. Gel zaman git zaman otelin sahibiyle akraba gibi olduk. Otel benim için çok başka. Otel güzel. Burası hem evim hem çalışma ortamım. Bana her konuda arka çıkıyorlar. Oturuyorum, yardım ediyorum insanlara. Devletimiz buraya sahip çıksın. Bu otel yaşasın, yıkılırsa hepimiz kapı önündeyiz" dedi.

(Nurgül Alkan - Salih Yılmazsoy/İHA)