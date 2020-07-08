Asırlık pazarda bir ilk - Son Dakika

Asırlık pazarda bir ilk

Ordu'da yaklaşık bir asırdan bu yana pazar yeri olarak kullanılan 'Çarşamba Pazarı'na, köylü kadınlar ve organik ürün satışı yapan vatandaşlar için tezgahlar yerleştirildi.

Ordu'da yaklaşık bir asırdan bu yana pazar yeri olarak kullanılan 'Çarşamba Pazarı'na, köylü kadınlar ve organik ürün satışı yapan vatandaşlar için tezgahlar yerleştirildi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin en eski ve yerleşik pazarı olan, Altınordu ilçesine bağlı Düz Mahalle sınırları içerisinde kurulan 'Çarşamba Pazarı'nda bir ilke imza attı. Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların kendi ürettikleri ürünleri satmak için haftanın Çarşamba günü geldikleri pazara, 200 adet tezgah kuruldu. Pazar yerinde Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Çağlar ile birlikte incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, pazarın durumu, alış-veriş hareketliliği, vatandaşların pazardaki memnuniyeti üzerine pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbette bulundu.


200 tezgah kuruldu


Pazarda karşılaştığı vatandaşların kendisine iletmek istediği talepleri de dinleyen Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, "Yaklaşık 2 ay önce Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte, Çarşamba Pazarı'nı ziyaret etmiştik. Burada, Ordu'nun kırsal mahallelerinden gelen kadınlar, kendi el emeği organik ürünlerini satıyorlar. Yaptığımız ziyarette herhangi bir tezgahlarının olmadığını, yerlerde zor şartlarda satış yaptıklarını gördük. Başkanımızın talimatıyla birlikte aldığımız 200 tezgahı pazardaki kadınların hizmetine sunduk" dedi.


Tezgahların her Çarşamba günü Pazar yerinde hazır olacağını vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, "Tezgahların kurulumu ve kaldırılması da tamamen Büyükşehir Belediyemize ait. Çarşamba sabahları pazar yerine gelerek organik ürünlerini satan kadınlar ve vatandaşlar, tezgahlarını hazır buluyorlar. Ürünlerini daha rahat satabilmeleri, evlerine daha rahat ekmek götürebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Küçük dokunuşlarla, halkımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz" diye konuştu. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Asırlık pazarda bir ilk - Son Dakika Ekonomi
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