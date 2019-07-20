Asırlık radyo ve televizyonlar görücüye çıktı

Bursa'da uzun yıllar nostaljik radyo, televizyon ve gramofon tamiri yapan Ahmet Ali Şağın, topladığı yüz yıllık ürünleri sergiledi.

Bursa'da uzun yıllar nostaljik radyo, televizyon ve gramofon tamiri yapan Ahmet Ali Şağın, topladığı yüz yıllık ürünleri sergiledi.



Bursa'da 300'e yakın radyo ile beraber televizyon, gramofon, saat, plak ve pikapların yer aldığı sergi göz kamaştırıyor. Geçmişte evlerin baş köşelerinde bulunan tarihi eşyaları alışveriş merkezinin ortasında gören vatandaşlar sergiyi meraklı gözlerle gezdi. Alım satımın da gerçekleştiği sergide ziyaretçiler, evlerinde bulunan radyo ve televizyonları getirerek satma imkanı da buluyor.



Ahmet Ali Şağın'ın Türkiye'nin dört bir yanından 35 yıldır toplayarak onardığı antika cihazlar, yeniden kullanılabilir halleriyle ilgi çekiyor. Nostalji severleri zaman tünelinde yolculuk yapmaya davet eden sergide, 300 radyo, 50 gramofon, 50 televizyon ve 3 bine yakın plak olmak üzere, geçmiş zamanların evlerinde revaçta olan pek çok antika eşya yer alıyor.



Serginin sahibi Ahmet Ali Şağın, "30 yıldır radyo tamirciliği yapmaktayım. Gramofon, radyo ve televizyon tamiri hobi olmaktan çıktı. Artık benim bir mesleğim oldu. Buradaki ürünleri görenler duygulanıyor. Çok nadir bulunan ürünlere sahibim. Sergimde bulunan ürünlerin fiyatları 300 lira ile bin lira arasında değişiyor" dedi.



Sergi 2 hafta boyunca Özdilek Park Alışveriş Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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