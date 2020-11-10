Asırlık saat kulesi, 90 yıldır aynı aileye emanet - Son Dakika

BAYBURT'un simgelerinden biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 1'inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te hizmete giren Bayburt Saat Kulesi'nin bakım ve onarımını, 90 yıldır Büyükhan ailesi fertleri yapıyor. 3 kuşaktır dededen kalma görevi sürdüren Ersoy Büyükhan (46), tarihi kuledeki saatlerin yağlama ve bakım görevini titizlikle yürütüyor.

Rus işgali sırasında 1916'da başka illere göç etmek zorunda kalan bazı Bayburtlular, kentin 21 Şubat 1918'de kurtarılmasının ardından memleketlerine döndü. Çorum'dan dönenler, bu kentte gördükleri saat kulesinden esinlenerek bir benzerini cumhuriyetin anısına Bayburt'ta yaptırmaya karar verdi. Bayburt Saat Kulesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1'inci kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 1924'te tamamlanıp, kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde hizmete girdi. O günden bugüne kulenin yapım, tamir ve bakımını farklı ustalar üstlendi.

SAAT KULESİ ONLARA EMANETZeminden yüksekliği 21 metre olan kuledeki 4 saatin bakım ve kurulumu, dededen toruna saat ustalığını sürdüren Büyükhan ailesince yapılmaya başlandı. Dededen kalma görevi 90 yıldır sürdüren aile, tarihi kuledeki saatlerin yağlama ve bakım görevini titizlikle yerine getiriyor. 10 yıl önce babasından devraldığı görevi titizlikle yerine getiren Ersoy Büyükhan, saatin doğru zamanı göstermesi için mekanik parçaların bakımını yapıyor. Ersoy Büyükhan, saatin parçalarını yaz aylarında 15 günde bir, kış aylarında ise 2 günde bir yağlıyor. 'ŞU AN BÖYLE BİR SAAT YAPMAK İMKANSIZ'Tarihi saat kulesinin bakımını yıllardır Büyükhan ailesinin yaptığını belirten Ersoy Büyükhan, "10 yıl önce bu işi babamdan devraldım. Nice ustalar, saatin bakım ve onarımını yaptı. Son 8 senedir de bu görev biz gençlere kaldı. Saati 2 günde bir kurmamız gerekiyor, 15 günde bir genel bakımını yapıyoruz. Yılda bir de saati komple söküp, siliyoruz ve ağır bakımını yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir saat, o kadar güzel fonksiyon koymuşlar ki şu an böyle bir saat yapmak imkansız. Şu anda saat kulemizin bazı ihtiyaçları var. Özellikle kulenin en üst tepesindeki taşları yıpranmış durumda ve zaman zaman aşağı düşüyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu saat Bayburtlular için de çok önemli. Bazen saati kurmayı unutuyoruz. O zaman yaşlı amcalar hemen yanımıza gelip, 'neden saati kurmadınız, biz saatimizi ona bakarak ayarlıyoruz' diyorlar. ya da mesaj atarak, 'saat durmuş' deyip, bilgi verirler. Saat durunca Bayburt'taki herkes farkına varıyor" dedi.'BİZİM İÇİN BİR GURUR KAYNAĞI'Caddede esnaf olan Ozan Aydoğdu da "50 senedir burada esnaflık yapıyoruz. Saat kulesi de hemen yanımızda yer alıyor. Bayburt'un en gözde simgelerinden biridir. İnsanlar, burada saatlerce, kuleyi izleyebiliyor ve beraberinde fotoğraf çekiliyorlar. Bu bizim için bir gurur kaynağı" diye konuştu.