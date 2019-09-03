Asırlık sakız ağaçlarından hasat heyecanı - İZMİR

Çeşme'deki asırlık 2 ağaçtan uzun yıllar sonra elde edilen yaklaşık 500 gram sakız, sembolik açık artırmada 12 bin liraya satıldı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme, unutulan değeri sakızını yeniden ekonomiye kazandırmaya hazırlanıyor.

Bölgede yaşayan Rumların 200 yıl önce hasat ettiği ağaçlardan sakız elde etmek için harekete geçen ilçe belediyesi, "Çeşme'den sakız damlıyor" adıyla çalışma başlattı.

Belediyeye ait 8 "sakızlık"ta ağaçlara atılan çiziklerden damlayan sakızların hasadı gerçekleştirildi.

İlçedeki 200 yıllık 2 ağaçtan elde edilen 500 gram sakız için açık artırma düzenlendi.

700 liradan başlayan açık artırmada 500 gram sakız, 12 bin liradan alıcı buldu.

Pastaneciler ve dondurmacılar sırada

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali kapsamında düzenlenen artırmaya pastanecileri ve dondurmacıları davet ettiklerini söyledi.

Amaçlarının Çeşme'de sakız yetiştirilebildiğini herkese göstermek olduğunu vurgulayan Oran, şu bilgileri verdi:

"Çeşme Belediyesine ait 8 sakızlık var. Bugüne kadar hasat edilmemişti, çizilmemişti. Dünyalar güzeli bir ürün. En az Sakız Adası'ndaki kadar kaliteli. İlk ürün için sembolik bir mezat yaptık. Normalde sakızın kilosu bin 400 lira civarında. İlk iki ağacımızdan elde ettiğimiz yaklaşık yarım kilo sakız, 12 bin liraya satıldı. Sembolik bir şeydi. Biz bir şey kanıtlamak istedik. Çeşme'de sakız yetişiyor, çok verimli oluyor, çok da iyi para ediyor."

"Sakız fidanları ücretsiz dağıtılacak"

Sakız hasadının devam ettiğini belirten Oran, fidan da yetiştireceklerini ve ürettikleri fidanları vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını ifade etti.

Oran, Çeşme'nin adını turizmin yanı sıra sakız üretimiyle de dünyaya duyuracaklarını dile getirerek, "Sakız Adası ile 10 yıl içinde yarışır hale geliriz." dedi.

Bu arada, Çeşme'de bir üretici, 2018 yılında 15 kilo sakız elde etmeyi başardı. "Çeşme'den sakız damlıyor" projesiyle de belediyeye ait 200 yıllık 120 sakız ağacı ile daha genç olan bin 700 ağaçtan yaklaşık 100 kilo ürün alınması bekleniyor.