Asırlık sanat "usta-çırak" ilişkisiyle geleceğe taşınıyor - Son Dakika

Asırlık sanat "usta-çırak" ilişkisiyle geleceğe taşınıyor

Adını doğduğu şehirden alan asırlık el sanatı Edirnekari usta-çırak geleneğiyle geleceğe taşınıyor.

Asırlık sanat

Adını doğduğu şehirden alan asırlık el sanatı Edirnekari usta-çırak geleneğiyle geleceğe taşınıyor.

Marangoz çıraklığıyla başladığı mesleğinde Edirnekari ustası olarak ahşaba imzasını atmaya devam eden Halil Teksöz (56) de Edirne işi olarak dünyaya yayılan Edirnekari çırakları yetiştiren az sayıdaki sanatkar ustalardan biri.

Osmanlı döneminde kendine has motifleri ve ince işlenmesi ile saray hediyeliklerinin vazgeçilmezleri arasına giren Edirnekari sanatını tablo, çeyiz sandığı, takı kutusu ve benzeri ürünlerin üzerine işleyerek sanatı yaşatan Teksöz, Edirnekari'nin özünden koparılmadan geleceğe taşınması için atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

İnce işçiliğiyle göz alıcı eserler ortaya çıkıyor

Sanatın Edirne'deki son ustalarından Teksöz, AA muhabirine, 14. yüzyılda Edirne'de doğan Edirnekari sanatını yaşatmak, tanıtmak ve yeni çıraklar yetiştirmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Edirnekari'nin Osmanlı'dan bu yana gelen desenlerin ahşap üzerine kıl inceliğindeki fırçalarla boyanarak yapıldığını anlatan Teksöz, sanatı öğrenmenin uzun bir süre aldığını ifade etti.

Sanatı hakkıyla öğretebilmek adına senede sadece 4 kursiyer aldığını belirten Teksöz, "Belli dönemlerde açtığım kurslara sınırlı sayıda kursiyer alıyorum. Sadece 4 öğrenci alıyorum. Çünkü bu sanat 2-3 günde öğrenilebilecek bir sanat değil. Her öğrenciyle birebir ilgilenip yetişmesini sağlıyorum." dedi.

İncelik gerektiren bir sanat olan Edirnekari'nin son zamanda yapılan çalışmalarla eski ününe kavuşmaya başladığını vurgulayan Teksöz, şöyle devam etti:

"Edirnekari bugünlerde artık daha çok bilinmeye ve ilgi görmeye başladı. Talep oldukça daha fazla öğrenci yetiştirmeye başladım. Eskiden sanatın ileri gitmeyeceği endişesini taşıyor ve korkuyordum. Son yıllarda yoğun bir öğrenme talebi var ve bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Burada önemli olan bunu yapıp satmak değil, zevkli olan bu sanatı öğretmek ve geleceğe taşımak. Bu güzelliği bütün dünyanın tanımasını istiyorum."

Kursiyerlerden Trakya Üniversitesi Ezgi Kamar (27), flüt kutusunu tamir ettirmek için geldiği atölyede Edirnekari'den etkilendiğini ve o gün başlayan çıraklık hikayesinin ilerleyerek geliştiğini söyledi.

Edirnekari'yi severek öğrendiğini ve ustasına çok şey borçlu olduğunu anlatan Kamar, "Edirnekari benim için bir terapi. Desenleri çizip, boyama yaparken stres atıyorum. Sanatın çok huzur veren bir yapısı var." dedi.

Elif Doğramacı da Edirnekari sanatını öğrenmek için 3 yıldır yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirterek, "Edirnekari'nin yaşatılmaya değer bir sanat olduğunu düşünüyorum. Halil usta da bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Biz de bu sanatı en iyi şekilde öğrenip gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Edirne, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asırlık sanat 'usta-çırak' ilişkisiyle geleceğe taşınıyor - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı
ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı         
17:31
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti         
17:22
Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi         
17:10
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor         
17:04
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi         
16:49
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var         
16:49
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti         
16:45
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi         
16:43
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti         
16:36
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı         
16:35
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!         
16:32
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak         
16:28
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı         
16:28
Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor         
16:12
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi         
16:05
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı         
15:49
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında         
15:46
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti         
15:39
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti         
15:11
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı         
15:10
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?         
15:09
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi         
14:59
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı         
14:55
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı         
14:49
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı         
14:47
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı         
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu         
14:40
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular         
14:32
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 17:46:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asırlık sanat "usta-çırak" ilişkisiyle geleceğe taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]