Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

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Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı
6 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:46 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Emet Belediyesi tarafından yapılan açıklamda, "İçişleri Bakanlığımızın salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki talimatları ile bugün itibarı ile belediyemize ait hamamlar geçici olarak hizmete kapatılmıştır. Halkımıza anlayaışları için teşekkür ediyoruz" denildi. - KÜTAHYA
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