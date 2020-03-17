Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlık şifalı hamamların Korana virüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.


Emet Belediyesi tarafından yapılan açıklamda, "İçişleri Bakanlığımızın salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki talimatları ile bugün itibarı ile belediyemize ait hamamlar geçici olarak hizmete kapatılmıştır. Halkımıza anlayaışları için teşekkür ediyoruz" denildi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:46 Kaynak: İHA
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