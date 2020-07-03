Asırlık 'Sıhhiye Vagonu' ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Asırlık 'Sıhhiye Vagonu' ziyaretçilerini bekliyor

TCDD tarafından İzmir Alsancak Garı'nda sergilenen asırlık "Sıhhiye Vagonu" kapılarını tekrar açtı.

TCDD tarafından İzmir Alsancak Garı'nda sergilenen asırlık "Sıhhiye Vagonu" kapılarını tekrar açtı.

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'Doktor (Sıhhiye) Vagonu' olarak Türkiye'de kalan tek vagon olma özelliğine sahip bu vagon, 3 yıl önce Uşak Gar'dan alınarak aslına uygun şekilde restore edilmiş ve sağlık müzesi görünümüne kavuşturulmasının ardından İzmir Alsancak Garı'nda sergilenmeye başlanmıştı. "Sıhhiye Vagonu" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaretçi kabulüne ara vermişti.

Yeniden kapılarını açan asırlık vagon, henüz sağlık ocakları yurt genelinde yaygın değilken köy ve kasabalarda sağlık ekibiyle vatandaşlara hizmet sunmak ve muayenelerini gerçekleştirmek için yapılmıştı.

Cumhuriyet tarihinin en önemli demir yolu hatıraları arasında yer alan Sıhhiye Vagonu, Alman bir demir yolu firması tarafından 1927'de üretildi, 1930 yılında da Türkiye'ye getirildi. Vagon, bu dönemde kaza sonucu yaralananlara tıbbi hizmet vermek, ameliyat ve diğer müdahaleleri gerçekleştirmek için kullanıldı.

TCDD bünyesinde yerleşik sağlık hizmeti veren kuruluşların yanı sıra 32 turne vagonu (Gezici Doktor Vagonu) ve Eskişehir Hastanesine bağlı büyük bir ameliyat vagonu (Sıhhiye Vagonu) bulunuyordu. Bu vagonlar 1939 Erzincan depremi gibi büyük afetlerde de vatandaşlara hizmet vermişti.

Sağlık hizmetlerinin kurumsallaşmasıyla söz konusu vagon, 1987 yılına kadar periyodik turnelerle sadece demir yolları personeli ve aileleri için hizmet vermeye devam etti.

Asırlık sıhhiye vagonunda ameliyat salonu, 8 yataklı hastane reviri, eczane, hasta bakıcı odası, doktor odası, ilaç odası ve mutfak bulunuyor. Ameliyat odasında ise aktif kullanıldığı döneme ait ameliyat masası, sterilizasyon aletleri, oksijen tüpleri, diğer muayene aletleri ile diş tedavisinde kullanılan alet ve edevat sergileniyor.

Türkiye, İzmir, Uşak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:32 

Son Dakika Magazin Asırlık 'Sıhhiye Vagonu' ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika Magazin
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