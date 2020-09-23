Asırlık sokak lambası tarihe ışık tutuyor - Son Dakika

Asırlık sokak lambası tarihe ışık tutuyor

130 yıllık lambanın çalışan örneğini koleksiyonunda tutuyor

Osman Bozkurt; "1800'lü yılların sonu 1900'lü yılların başında kullanılmış"

"Bu lambaların çoğu kırık vaziyettedir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yarım asırdır antikacılıkla uğraşan Osman Bozkurt, yaklaşık 130 yıl önce kullanılan sokak aydınlatma lambalarının bir örneğini koleksiyonunda bulunduruyor.

Eskişehir'de yaşayan emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Osman Bozkurt, yıllardır antikacılıkla uğraşıyor. Antika meraklısı Bozkurt, yaklaşık 130 yıl önce üretilen ve 1940'lı yıllara kadar kullanımı devam eden sokak aydınlatma lambalarının bir örneğini koleksiyonunda bulunduruyor. Eskişehir'de her ayın ilk cumartesi gününde kurulan antika pazarında stant açan Osman Bozkurt, nostaljik sokak lambasını antika severlerin ilgisine sunuyor.

"1800'lü yılların sonu 1900'lü yılların başında kullanılmış"

Konuyla ilgili konuşan Bozkurt, nostaljik lambanın 1900'lü yılların başında henüz kentlerde elektrik şebekelerinin kurulmadığı zamanlarda sokak aydınlatması için kullanıldığını söyledi. Yaklaşık 100 yaşındaki lambanın çoğu örneğinin kırık vaziyette olduğunu dile getiren Osman Bozkurt, "Sokak lüks lambamız 1800'lü yılların sonu 1900'lü yılların başında kullanılmış. Aşağı yukarı 1940 senelerine kadar sokak aydınlatması için kullanılan bir lamba. Şehir elektrik şebekesi olmadan önce bunlar direklere asılarak sokaklar ve caddeler aydınlatılıyordu. Bunlar Türkiye'de de kullanılmış lambalardır. Belediye görevlileri bunları makaralı iple indirirler ve pompayla içlerine hava basarlardı. Çoğu şu anda kırık vaziyettedir. Bu elimdeki de kazaya uğrayanlardan. Alt reflektörü ve camı yok. Bunların tam olarak sağlam olanları bin-bin 500 TL civarındadır" diye konuştu.