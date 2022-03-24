"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı Yunan televizyonunda - Son Dakika
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"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı Yunan televizyonunda

24.03.2022 11:01
"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı Yunan televizyonunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ön söz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı Yunanistan'da yayın yapan SKAI TV'de tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ön söz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı Yunanistan'da yayın yapan SKAI TV'de tanıtıldı.

Canlı yayımlanan programda, Emine Erdoğan'ın hediye ettiği kitap izleyicilerle paylaşıldı. Kitapta yer alan, asma yaprağında sardalya ve kadayıf tatlısı tarifleri dikkat çekti.

Programın sunucusu Dimitris İkonomu, "Öncelikle bize bu kitabı Türk Büyükelçiliği aracılığıyla gönderme nezaketinde bulunan Hanımefendi Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bazı tarifleri hazırlayıp, fikrimizi önümüzdeki hafta söyleyeceğiz." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 13 Mart'ta İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında, öğle yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olmuştu. Menüde yer alan leblebi helvası Yunan basınında merak yaratmış, helvanın tarifi SKAI TV'de verilmişti.

Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin, ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yapılışı anlatılan "leblebi helvası", Emine Erdoğan'ın tarifiyle okuyucuyla buluşmuştu.

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" adlı eser, Türk mutfağının zenginlikleri ve beraberinde taşıdığı kültürel birikiminin yurt dışında tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destekleriyle yayımlanmıştı.???????

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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