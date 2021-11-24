"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" TRT 2'de konuşulacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, Günseli Kato'nun sunduğu "Miyako'dan Payitahta" programında ele alınıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, gastronomi yazarı Ebru Erke ile şef Arda Türkmen'in konuk olduğu programda hem kitap hem de Türk mutfağı üzerine söyleşi yapılacak.

Türk mutfağının zenginliğinin ve içinde saklı kültürel birikimin yurt dışında tanıtımı amacıyla hazırlanan kitap, metin ve görsel açısından üst düzey bir nitelik taşıyor.

Gastronomi ve kültür tarihi konusunda uzman akademisyenlerin ve Türkiye'nin seçkin şeflerinin yazıları, tarifleri ve katkılarıyla hazırlanan kitabın yayın koordinatörlüğünü Erke üstleniyor.

Ebru Erke'nin kitabın yayımlanma serüvenini, Arda Türkmen'in de Türk mutfağının dünya mutfakları arasındaki yerini anlatacağı program, bu akşam saat 19.00'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.