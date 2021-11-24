"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" TRT 2'de konuşulacak - Son Dakika

Gastronomi yazarı Ebru Erke ile şef Arda Türkmen'in konuk olduğu program, bu akşam saat 19.00'da TRT 2'de.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, Günseli Kato'nun sunduğu "Miyako'dan Payitahta" programında ele alınıyor. Gastronomi yazarı Ebru Erke ile şef Arda Türkmen'in konuk olduğu programda, hem kitap hem de Türk mutfağı üzerine lezzetli bir söyleşi yapılacak.

Türk mutfağını yurt dışında da tanıtacak

Türk mutfağının zenginliğinin ve içinde saklı kültürel birikimin yurt dışında tanıtımı amacıyla hazırlanan kitap, metin ve görsel açısından üst düzey bir nitelik taşıyor. Gastronomi ve kültür tarihi konusunda uzman akademisyenlerin ve Türkiye'nin seçkin şeflerinin yazıları, tarifleri ve katkılarıyla hazırlanan kitabın yayın koordinatörlüğünü Ebru Erke üstleniyor.

Ebru Erke'nin kitabın yayımlanma serüvenini, Arda Türkmen'in de Türk mutfağının dünya mutfakları arasındaki yerini anlatacağı" Miyako'dan Payitahta" programı bu akşam saat 19.00'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.