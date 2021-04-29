Asırlık tarım aletleri, kadınların turizme kazandırdığı köyde turistlere tanıtılıyor - Son Dakika

Asırlık tarım aletleri, kadınların turizme kazandırdığı köyde turistlere tanıtılıyor

29.04.2021 12:11
Asırlık tarım aletleri, kadınların turizme kazandırdığı köyde turistlere tanıtılıyor, System.String[]

Karslı 3 kadının el ele vererek turizme kazandırdığı Koşapınar köyünde sergilenen asırlık tarım aletleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Karslı 3 kadının el ele vererek turizme kazandırdığı Koşapınar köyünde sergilenen asırlık tarım aletleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Selim ilçesi Koşapınar köylülerinden Mihriban Çelik, Sevgi Kılıç ve Ayşe Beyis, yörede Doğu Ekspresi ile ivme kazanan kent turizmine alternatif olarak hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de ziyaretçi sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında ilk olarak köydeki 3 eski ahşap ve taş evi onarıp otantik bir mekan haline getiren kadınların evlerin bahçelerine yerleştirdiği 150-200 yıllık tarım aletleri, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Kentin turizmine yeni bir ivme kazandıran ve köylerini ziyaret eden turistlere şehir hayatından uzakta güzel vakit geçirmelerini sağlayan girişimci kadınlar, aynı zamanda yöre kültürünü misafirlere de tanıtıyor.

Eski zamanlarda kullanılan eşyaların bulunduğu köy evlerinde nostalji yolculuğuna çıkan turistler, burada tatil yaptıkları sürede köy yaşamını birkaç günlüğüne de olsa doyasıya yaşıyor.

"Özellikle İngiliz ve Rus turistler ilgi gösterdi"

Kadınlardan Sevgi Kılıç, AA muhabirine, bu sezon birçok yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

Yurt dışından turistlerin de bölgeye ilgi gösterdiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Özellikle İngiliz ve Rus turistler ilgi gösterdi. Turistler buraya geldiklerinde köy hayatını öğrenmek istiyorlar, köyde ne yaşam varsa onu yapmak istiyorlar. Bizimle gelip inek sağıyorlar, tavukların kümesinden yumurta topluyorlar, turistlerin günü baya güzel geçiyor. Ata, dedemizin kullandığı tırmığımız, kotanımız var ve yeni nesillere öğretmek istiyoruz. Turistler, köy hayatını çok beğeniyor. Buraya gelince gezdiriyoruz ve çift sürmeye götürüyoruz. Gelen turistler bizim ne yaptığımızı bakıyor ve buradaki her şeyi öğreniyor."

Köye gelen turistlere mey çalan Şeref Çelik ise taş evlerle köye birçok turistin geldiğini belirtti.

Eski tarım aletlerinin turistlerin ilgisini çektiğini aktaran Çelik, "Taş evler ve eski tarım aletleri özellikle yabancı turistler tarafından çok ilgi görüyor. Müzisyenim ve gelen misafirlere elimden geldiği kadar mey çalıyorum. Burada konaklayan turistler çok memnun kalıyor ve yine gelmek istiyorlar. Buraya gelip temiz havayı doğayla iç içe olmayı herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Doğu Ekspresi, Çiftlik, Tarım, Rus, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık tarım aletleri, kadınların turizme kazandırdığı köyde turistlere tanıtılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak Bakan Koca Bakan Koca "Türkiye'de de görüldü" demişti! İşte ölümcül Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık         
12:26
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı         
12:14
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı         
11:50
Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi         
11:43
Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti         
11:29
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti         
11:01
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 12:51:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asırlık tarım aletleri, kadınların turizme kazandırdığı köyde turistlere tanıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement