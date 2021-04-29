Asırlık tarım aletleri, kadınların turizme kazandırdığı köyde turistlere tanıtılıyor - Son Dakika

Karslı 3 kadının el ele vererek turizme kazandırdığı Koşapınar köyünde sergilenen asırlık tarım aletleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Selim ilçesi Koşapınar köylülerinden Mihriban Çelik, Sevgi Kılıç ve Ayşe Beyis, yörede Doğu Ekspresi ile ivme kazanan kent turizmine alternatif olarak hem köy hayatı ile kültürünü tanıtmak hem de ziyaretçi sayısını artırarak ekonomiye katkı sunmak için "Çiftlik Turizmi" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında ilk olarak köydeki 3 eski ahşap ve taş evi onarıp otantik bir mekan haline getiren kadınların evlerin bahçelerine yerleştirdiği 150-200 yıllık tarım aletleri, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Kentin turizmine yeni bir ivme kazandıran ve köylerini ziyaret eden turistlere şehir hayatından uzakta güzel vakit geçirmelerini sağlayan girişimci kadınlar, aynı zamanda yöre kültürünü misafirlere de tanıtıyor.

Eski zamanlarda kullanılan eşyaların bulunduğu köy evlerinde nostalji yolculuğuna çıkan turistler, burada tatil yaptıkları sürede köy yaşamını birkaç günlüğüne de olsa doyasıya yaşıyor.

"Özellikle İngiliz ve Rus turistler ilgi gösterdi"

Kadınlardan Sevgi Kılıç, AA muhabirine, bu sezon birçok yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

Yurt dışından turistlerin de bölgeye ilgi gösterdiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Özellikle İngiliz ve Rus turistler ilgi gösterdi. Turistler buraya geldiklerinde köy hayatını öğrenmek istiyorlar, köyde ne yaşam varsa onu yapmak istiyorlar. Bizimle gelip inek sağıyorlar, tavukların kümesinden yumurta topluyorlar, turistlerin günü baya güzel geçiyor. Ata, dedemizin kullandığı tırmığımız, kotanımız var ve yeni nesillere öğretmek istiyoruz. Turistler, köy hayatını çok beğeniyor. Buraya gelince gezdiriyoruz ve çift sürmeye götürüyoruz. Gelen turistler bizim ne yaptığımızı bakıyor ve buradaki her şeyi öğreniyor."

Köye gelen turistlere mey çalan Şeref Çelik ise taş evlerle köye birçok turistin geldiğini belirtti.

Eski tarım aletlerinin turistlerin ilgisini çektiğini aktaran Çelik, "Taş evler ve eski tarım aletleri özellikle yabancı turistler tarafından çok ilgi görüyor. Müzisyenim ve gelen misafirlere elimden geldiği kadar mey çalıyorum. Burada konaklayan turistler çok memnun kalıyor ve yine gelmek istiyorlar. Buraya gelip temiz havayı doğayla iç içe olmayı herkese tavsiye ederim." diye konuştu.