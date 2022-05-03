Asırlık "Tıpır Dede" ile "Baliş Kızı"nın birbirlerine olan sevgisi ilk günkü gibi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde birbirilerini ilk günkü gibi sevip sayan 74 yıllık evli Ramazan ile Arife Boztepe çifti, mutluluklarıyla herkese örnek oluyor.

Çukurköyü'ndeki kerpiç bir evde yaşamını sürdüren 100 yaşındaki Ramazan Boztepe ile 87 yaşındaki Arife Boztepe, çevrelerinde"Tıpır Dede" ile "Baliş Kızı" olarak biliniyor.

İki oğlu, bir kızı ve torunlarıyla mutlu bir yaşam süren Boztepe çifti, 74 yıldır aynı yastığa baş koydukları evlilikleriyle dikkati çekiyor.

Yaşlılığa bağlı birtakım rahatsızlıkları olsa da birbirlerine bağlılıkları, sevgi ve muhabbetleri ilk günkü gibi süren Boztepe çifti, hiç ayrılmıyor.

Kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdüren çift, bir fırın ve yatağın dışında eksikliklerinin olmadığını belirtiyor.

"Arife'mle bugüne kadar birlikte çok iyi ve güzel günler geçirdik"

Beş yıl önce görme kaybı yaşamaya başlayan Ramazan Boztepe, AA muhabirine, askerliğinin ardından 74 yıl önce aynı zaman da komşuları olan eşi Arife ile evlendiklerini söyledi.

Bugüne kadar birbirlerine hiçbir ağır sözlerinin bulunmadığını aktaran Boztepe, "Arife'mle bugüne kadar birlikte çok iyi ve güzel günler geçirdik. Allah'a şükür 74 yıldır aynı yastığa baş koyduk, mutluyuz. Arife'mi çok seviyorum. Bu yalan dünyada çok mutlu oldum. Çünkü, torunumun torununu gördüm." dedi.

Kendisine "Tıpır Dede", eşine de "Baliş Kızı" denilmesine değinen Boztepe, "Köyde yaşayanlar genellikle lakaplarla tanınır. Çocukluğumda ben hızlı hızlı yürür, patır kütür edermişim. Ebem de bana 'Tıpır' demiş, öyle bir lakabım olmuş. Eşimin babasının lakabı 'Baliş'di. Bu yüzden eşimin adı da 'Baliş Kızı' kaldı. Ben de genelde 'Baliş Kızı' derim. Herkes de bizi bu isimlerle bilir." diye konuştu.

Boztepe, uzun yaşamının sırrıyla ilgili de "Hayatta namaz kılmak ve komşularla iyi geçinmek çok önemli. Bunlara dikkat ediyoruz. Çalıştık, kazandık. Ekmek, bulgur, su ve Allah ne verdiyse onları yedik. Özellikle de yoğurda çok düşkünüm. Hatta yoğurt insana en iyi katıktır. Bunları düşünerek ve yiyerek bu yaşa kadar geldik." ifadesini kullandı.

"Tıpır Dede'mle hiç ayrılmadık"

Eşinin yanından hiç ayrılmayan Arife Boztepe de yılların çabuk geçtiğini, eşiyle mutlu bir evliliklerinin olduğunu dile getirdi.

Hallerine her zaman şükrettiklerini belirten Boztepe, "Tıpır Dede'mle hiç ayrılmadık. Bazen dedikodularla küsüşür, geri barışırdık. Birbirimize her zaman sevgili ve saygılı olduk. Beraber tarlada çalıştık, öküzlerle, atlarla ektik, biçtik. Allah ne verdiyse birlikte yedik, içtik." dedi.