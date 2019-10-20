Asırlık yemekler

Osmanlı döneminde "sarayın kileri" olarak adlandırılan Kocaeli'de, asırlık lezzetler düzenlenen kurslarla gün yüzüne çıkarılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çoğunu kentte yaşayanların dahi bilmediği 110 tarif, "Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri" kitabında yerini aldı.

Kentin asırlık lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Branşı aracılığıyla da asırlık yemeklerin yapımı öğretiliyor.

Yaklaşık 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip "Koca Ali'nin Göç Çorbası" da KOMEK Kocaeli Mutfağı'nda pişirildi.

Koca Ali tarafından tariflendirilen çorba, hasta olan yöre halkına şifa olmuştu.

Kocaeli'nin eski yerleşim yerlerinden Ceharköy halkı, hastalıklar nedeniyle daha yukarılara göç eder.

Göç sırasında yöre halkından Ali, hastalıkla pençeleşen insanlara yardım etmek için şifalı bir çorba hazırlar ve bu çorba herkese derman olur.

Yöre halkı, Koca Ali'nin gayretinden ve emeğinden sonra çorbaya "Koca Ali'nin Göç Çorbası" ismini verir.

100 yılı aşan bir geçmişe sahip olan çorbanın tarifi ise şöyle:

"Tavukgöğsü 4 bardak su dolu tencerede haşlanır. Ayrı bir kapta, yarım limon suyu ve tuz ilave edilen suda karnabahar haşlanıp, süzülür. Küçük küçük doğranan patates havuç ve bir miktar ebegümeci yaprağı tavuk suyuna eklenir. Sebzeler yumuşamaya başladığında haşlanan karnabahar ve tavuk parçaları da ilave edilir. Diğer tarafta, Kandıra manda yoğurdu, yumurta, un ve limon suyu çırpılarak terbiye hazırlanır ve pişen çorba suyuna yavaş yavaş eklenir. 5 dakika daha kaynatıldıktan sonra sıcak sıcak servis yapılır."

KOMEK Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Branşı kursiyerleri, daha önce yine 100 yıllık bir yemek olan "Dartılı Düdüklü Makarna"yı pişirmişti.