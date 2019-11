Asırlık yoldaki eziyet son buluyor

Yaklaşık 100 yıldır hizmet veren Kars- Kağızman yolundaki eziyet son buluyor.



AK Parti Hükümeti tarafından büyük önem ve titizlikle yapılan ülkenin yol ağına bir yenisi de daha ekleniyor. Kars-Kağızman karayolu arasında virajlı ve bozuk olan yolun yaklaşık 37,5 kilometrelik yol yapım çalışmasının 5 kilometrelik kısmı tamamlanarak trafiğe açıldı.



Trafiğe açılan 5 kilometrelik 1A sınıfındaki Bitümlü Sıcak Karışımlı (BSK) yol 1,5 kilometre mesafede yolu kısaltırken, proje tamamlandığında Kars-Kağızman yolu toplamda 3,7 kilometre daha kısalacak. 144 milyon lira ile yapımı devam eden yol virajsız ve konforlu olarak Karslılara ve Kağızmanlılara hizmet edecek.



1 milyon 450 bin metreküp toprak hareketi, 26 bin 600 metreküp taş dolgu, yaklaşık 7 bin 700 metreküp beton imalatı bu iş bünyesi içerisinde gerçekleştirildiğini ifade eden Karayolları 18. Bölge Müdürü Erhan Özkaya, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı ve Lojistik Merkezi dolayısıyla tüm yol ağını önemsediklerini dile getirdi. Özkaya, "Yaklaşık 37,5 kilometre tek yol, BSK'lı 1A standardında yol inşaatımız devam etmekte olup, Kötek'in 2 kilometre kuzeyinde son bulmaktadır. Karakurt-Kötek-Kağızman yolu bünyesi içerisindedir. Geri kalan yaklaşık 14 kilometrelik kısmımız BSK olarak ihalesi devam etmektedir. Özellikle şu an trafiğe verdiğimiz bu 5 kilometrelik 1A standardındaki yol, mevcut yolumuzu 1,5 kilometre civarında kısaltmakta olup vatandaşımızın uzun yıllardan beri arazinin toparatif koşullarından dolayı sürüş konforunu ve trafik güvenliğini de büyük ölçüde rahatlatmak durumundadır." dedi.



Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Kağızman biliyorsunuz, Kars'ın çok şirin, güzel, yeşil bir ilçesi ama Kağızman'a insanlar sırf bu yoldaki virajlardan dolayı ya geldiği zaman bir daha gitsek mi diye kaygı duyarlardı hele ki kışın burası çok sıkıntılı bir yol idi, şükürler olsun ülkemizin imkanları, Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya sahiplenmesi, Sayın Bakanımızın buralı olması dolayısıyla insanların hayatını rahatlatacak çok önemli katkılar oldu bunlardan bir tanesi de Kağızman yolu. Tabi bu bir aşaması bittiği zaman biz bu şu andaki kısmından geçtik skiye göre rahatını bizzat yaşadık ve buranın insanı bunu yaşayacak, yaşadıkça görecek ama tamamı bittiği zaman çok daha kaliteli, çok şeritli virajlarının azaltılmış olduğu çok güzel bir kaliteli yola kavuşmuş olacak. Devletin büyük imkanları kullanılıyor ama insanımıza buna layık mıdır? Elbette insanımız en iyisine layıktır. Kağızmanlı da layıktır. Digorlu da, Karslı da ülkede olan herkes de en güzel şeylere layıktır. Bizim insanımız yıllardır bu bölgenin eziyetini çekiyor, inşallah bundan sonra huzurunu yaşayacak." ifadesini kullandı.



Kars Valisi Türker Öksüz, "Bugün Kars Kağızman karayolunun Kötek mevkisindeki çalışmaların bir bölümünü trafiğe açmış bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi son 15-20 yıllık periyotta ülkemizde gerek bölünmüş yollarla gerek otoyollarla Ulaştırma Bakanlığımız bünyesinde çok önemli hamleler yapıldı. İlimizde de bu hamlelerin bir adımı olarak mevcut bulunduğumuz yol bu sene itibariyle bir kısmı ama ileride tamamlandığında çok daha önemli bir yolu hizmete açmış olacağız. Tabii bu yolun hizmete açılması Kağızman gibi ilimizin en önemli ilçelerinden birini ilimize bağlaması anlamında çok önemlidir diye düşünüyorum. Bu yol bu önemli içimizi ulaşımı çok daha rahat çok daha konforlu hale getirecek bir yandan, bir yandan da tabii süreyi kısaltacak her türlü tasarruf imkanını da ortaya koymuş olacak. Tamamı bittiğinde 3.7 kilometrelik bir kısalma söz konusu olacak. Bu çok önemli elbette hem de zamandan tasarruf etmiş olacağız. 144 milyonluk toplam proje tutarı olan büyük bir yatırımdan bahsediyoruz. Henüz yüzde 30-40'lardayız, tabii ki tamamlandığında ilimizin yol ağı açısından önemli bir kazanım olacak. Umuyorum ki bu yol ilimize çok önemli hizmetlerde bulunacak aynı zamanda da kazasız belasız şekilde insanlarız buradan yolculuk etsinler. Trafik güvenliği en öndedir. Evet, bu çok modern yollar yapılıyor ama trafik kurallarını elbette uyarak bu yolları kullanalım. Bütün vatandaşlarımıza Kars'ta yaşayan halkımızdan isteğim odur. Kazasız belasız konforlu şekilde gidecekleri yerlere ulaşsınlar." şeklinde konuştu.



65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise yaptığı konuşmada, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin bitmesiyle Çin'den kalkan trenin Ankara'da karşılandığını ve Marmaray'ı kullanarak Prag'a yolcu edildiğini söyledi.



Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun çok önemli bir proje olduğunu dile getiren Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz daha önce söylemiştik, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin bitmesi demek Londra ile Pekin'i birleştirmek oradan oraya yükü kesintisiz götürmek anlamına gelir demiştik. Nitekim onun dün meyvelerini gördük, inşallah bundan sonra ziyadesiyle göreceğiz. Bölge müdürümüz bahsetti Kars'ta bir de Lojistik Merkezi yapılıyor. Lojistik merkezinin yapılmasıyla lojistik üssü haline gelecek ancak sadece Lojistik Merkezi tek başına anlamlı değil. Eğer siz onu Hedef pazarlara yollarla bağlarsanız İşte o zaman anlamlı hale gelecek o yüzden Kars'ın bölgesinde Lojistik üssü haline gelmesi adına 2011'de attığımız Bölge Müdürlüğü kurulması adımı bugün meyvelerini veriyor. Kars Iğdır'a bölünmüş sıcak asfalt yolda bağlanıyor. Erzurum'a bölünmüş yolda bağlanmıştır sıcak asfalt hale getiriliyor. Kars Ardahan'a oradan Artvin'e yine bölünmüş sıcak asfalt yolla bağlanıyor. Yani etrafındaki illere sıcak asfalt yolla bağlanıyor. Herkese ilçelerine de aynı şekilde sıcak asfalta bağlanıyor. İşte Kars Kağızman arası yolda sadece Karslılara sadece Kağızman'da hizmet edecek bir yol olarak düşürülmesinin zira Kars Kağızman üzerinden Ağrı yolu da yapılıyor, sıcak asfalt olarak karısı aynı zamanda ağır ya en kestirme yolla bağlamış olacak bu yol bu yolun öyle bir fonksiyonu ver bu uluslara bir koridor haline gelecek. Onun için de arkadaşlara çok çok teşekkür ederiz projenin bu parçası elbette ki 144 milyon Türk Lirası bedelle gerçekten Yunus hocam söyledi sayın valim de rakamı zikrettiler 144 trilyon denince yok canım öyle bir rakam buraları harcanmaz deniyordu şimdi bir ile ilçesinin arasındaki yola harcanıyor. O anlamda hamd ediyoruz şükrediyoruz ülke olarak geldiğimiz nokta bunun en güzel göstergesi Sayın cumhurbaşkanımıza Bir önceki Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bakanlığı döneminde özellikle buraları Hamide yine çok çok teşekkür ederim. Bu ülkenin her yerine bu trip yatırımların gelmesi adına ortaya koydukları irade için memnuniyetle şu anki Bakanı Cahit Turhan a Teşekkür ederim Cahit Bey'in Genel Müdürlüğü döneminde bu projeye başladı. Bugün de nasip oldu Bakanlığı döneminde devam ediyor ona çok çok teşekkür ederim bu ve bunun gibi projeleri hamilelikleri için inşallah bu projelerimiz Kars'ın değişen tarihinin daha da değişmesi adına önemli adımlar şu an 5 kilometreyi arkadaşlar hizmete verdi. 15 buçuk kilometrede çalışma devam ediyor ve İnşallah o 15 kilometreden sonra kalan 17 kilometrede çalışma yürütülecek. Zira bildiğiniz gibi Kars'tan Selim yol ayrımı. Kısmı zaten bölünmüş yol Kötek sonrası da Erzurum'dan Sarıkamış üzerinden Kağızman'a gelen görünmüş. Yolun devamı olması nedeniyle bölünmüş yol haline gelecek yaklaşık 30 kilometre bölünmüş yol 37 kilometresi de bir standarda bir yol olarak önemli bir koridoru tamamlamış olacak tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bölge müdür ekibi ile birlikte hasetten karşıdaki projeler anlamında gösterdikleri Özen titizlik dairesi nedeniyle bütün ekibine çok çok teşekkür takvim İnşallah kaza bela vermeden de bu işleri yapmasını nasip eylesin bir değerlendirme daha yapmak isterim. Kars adına sorumluluk alan milletvekilleri olarak elbette ki Ankara'dan kaynak getirme adına gayretim Herkes şahit dün de vardı. Bugün de var Sayın Cumhurbaşkanımızın kabinemizin himayesi önemli bizde kaynak getiriyoruz. Ancak bu kaynakların gelmesi yetmez bu kaynak. Doğru ve vaktinde kullanılması çok çok önemlidir bunun için gerek Sayın valime ekibi ile birlikte gerek Sayın kaymakamımıza ekibi ile birlikte ortaya koydukları irade ve destek için çok çok Ziraat onların desteği ile birlikte bölge müdürlüğümüz burada karşılaştığı problemleri bir an önce çözebildiği için işleri ziyadesiyle hızlı yürütüyor O yüzden Rabbim Her kim olursa olsun katkı koyuyor Emek veriyorsa Rabbim onlardan razı olsun Rabbim bizlere de bu hizmetleri ziyadesiyle yapabilmeyi nasip eylesin vatandaşımızın da hayırlısıyla kullanabilmesini nasip eylesin Elbette ki kazasız belasız Zira o virajlarda insanlar 30-40 kilometre hızla gidiyorlardı şimdi A1 standardında Bu genişlikte bir yolu gördüğünde kurallara uyarak 70 kilometre 90 kilometre hızla gitsinler onun üstüne çıkmasınlar sonuçta Burası bir otoyol değil burası A1 standardının da kaliteli bir yol ancak kurallara uyularak kullan."



Konuşmalarının ardından protokol üyeleri araçlarla trafiğe açılan konforlu yolu kullandı.



Hizmete giren yolun açılışına 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Karayolları 18. Bölge Müdürü Erhan Özkaya, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile protokol üyeleri katıldı. - KARS