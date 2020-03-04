Asırlık yöntemle besinlerini toprak altında saklıyorlar - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asırlık yöntemle besinlerini toprak altında saklıyorlar - KONYA - Son Dakika

Asırlık yöntemle besinlerini toprak altında saklıyorlar - KONYA

6 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde, asırlardır devam eden yöntemle sebzeler, kış döneminde de tazeliklerini koruması için toprak altına gömülüyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde, asırlardır devam eden yöntemle sebzeler, kış döneminde de tazeliklerini koruması için toprak altına gömülüyor.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinin başında gelen Konya'da, karla kaplanmış toprağa gömülen besinler tazeliğini koruyor.

Konya'nın en yüksek rakımlı bölgelerinden Hadim ilçesindeki Gezlevi Mahallesi'nde ve Taşkent ilçesinin mahallelerinde atadan kalma " kuyulama" yöntemiyle besinler toprak altında saklanıyor.

Köylülerden bazıları, eski zamanlarda buzdolabı olmadığı için peynir ve et gibi ürünlerin de toprak altına gömüldüğünü anlattı.

Atadan kalma yöntemi devam ettiren 59 yaşındaki Hüseyin Vurgun, toprak altına gömülen özellikle patates, havuç ve turbun toprak altında hem lezzetinin arttığını hem de bozulmaması için muhafaza edildiğini dile getirdi.

Tüm besinleri ilk günkü gibi taze tüketmek için yöntemin oldukça etkili olduğuna dikkati çeken Vurgun, "Bunu yapmamızın nedeni, besinlerin taze kalması. Mesela patatesi topraktan söktüğümüz andan itibaren yeniden toprağın altına koyarız. Böylelikle patatesimiz sulu ve yeşil haliyle kalır. Kış ayları boyunca toprağın altında kalan patateslerimizi baharda yeniden çıkartırız. Aynı tazelikte tüketiriz. Atalarımızdan böyle gördük, asırlardır aynı yöntemi biz de kullanıyoruz." diye konuştu.

Asırlık yöntemle besinlerini toprak altında saklıyorlar - KONYA

Türkiye, Hadim, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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