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Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu - Son Dakika

Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu

29.05.2021 14:41
Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu, System.String[]

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Ozan Mehmet Büger (86), evinde koronavirüs aşısının ikinci doz uygulanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okudu.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Ozan Mehmet Büger (86), evinde koronavirüs aşısının ikinci doz uygulanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okudu.

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Yasemin Doğan ve bir hemşire, Gazibeyli Mahallesi'nde yaşayan Ozan Mehmet Büger'e ikinci doz aşısını yapmak için evine gitti. Büger'e ikinci doz aşısı uygulandı. Büger, aşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı 6 kıtalık şiiri okudu. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Büger, "Ülkemizde başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve sağlık çalışanlarımız koronavirüs ilk çıktığında seferber oldular. Tedbirleri aldılar ve hastanelerimizi çoğalttılar. Türkiye'de her şey yeterli. Türkiye'nin bu yoldaki çalışmaları gerçekten büyük takdir topluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Yasemin Doğan ise, "Mehmet amca aşı olma konusunda biraz kararsızdı. Yaşı gelmesine rağmen evden çıkmadığını belirterek, aşı yaptırmak istemiyordu. Bizde sürekli çocuklarının eve girip çıktığı için kendisine enfeksiyon taşıyabileceklerini anlattığımız için Mehmet amca bizi kırmadı ve ilk doz aşısını yapmıştık. Şimdi de ikinci doz aşısını yaptık. Yaş ve aşı sırası gelen bütün halkımızı mutlaka aşılarını yaptırmalarını da öneriyoruz. Çünkü bu bir savaş ve hepimiz aşılanarak bu savaşı kazanacağız" diye konuştu.


Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu
Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu
Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Hastanesi, cumhurbaşkanı, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşısını olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiiri okudu - Son Dakika


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