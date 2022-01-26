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Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek - Son Dakika

Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek

26.01.2022 06:37

Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecekMARDİN'in Nusaybin ilçesinde hamile Selma Arslan (19), kaldırıldığı hastanede kız bebek dünyaya getirdi.

Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hamile Selma Arslan (19), kaldırıldığı hastanede kız bebek dünyaya getirdi. Koronavirüse yakalandığı belirlenen ve tedaviye alınan Arslan, bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti. Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmayan ve vefat etmeden önce de kızına 'Melek Mira' ismini verdiği öğrenilen anne, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nusaybin ilçesinde oturan hamile Selma Arslan, doğum sancıları başlayınca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğum servisine alınan Selma Arslan, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna 'Melek Mira' ismini veren genç annenin koronavirüse yakalandığı belirlendi. Anne tedaviye alınırken, sağlık durumu iyi olan Melek Mira ise ayrı odada gözlem altında tutuldu.

DOĞUMDAN SONRA DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Doğumdan sonra yapılan tedavilere cevap vermeyen Arslan'ın durumu ağırlaştı. Yoğun bakımda bir süre tedavisi süren anne Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bebek ise ailesine verildi. Arslan, yakınları tarafından hastaneden alınarak gözyaşları arasında Nusaybin Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Selma Arslan'ın, bebeğine zarar gelir diye koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PAYLAŞIM YAPTI

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, vefat eden Arslan'ın mezar taşına bağlı olan tülbendinin görselini paylaşarak, "Mardin'de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil; 19 yaşındaki gebe, aşısız kaybettiğimiz annemiz. ve annesiz büyüyecek Melek bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım; çocuklarımızın size çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

KAYKAKAMIN EŞİ BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın eşi Nigar Kayabaşı, doğumun ardından vefat eden genç annenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Minik Melek Mira'yı kucağına alarak bir süre seven Kayabaşı, miniğin kendilerine emanet olduğunu ifade etti.

Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek
Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek
Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek

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Selma Arslan, Koronavirüs, Nusaybin, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü, Melek bebek annesiz büyüyecek - Son Dakika
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