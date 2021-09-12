Aşısız taraftarların maçlara başkalarına ait HES kodlu kartlarla girme hilesi turnikede sona erdi

Lig maçlarının seyircili oynanma kararının ardından İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tedbirleri en üst seviyeye çıkarttı. Passolig kartları özellikle takibe alındı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı tedbirler arasında aşısızların statlara giremeyeceği de vardı. Aşısız kişilerin maça geleceğini duyan polisler ise giriş turnikelerinde önlem aldı. Turnikeye kartı okutan kişinin bilgileri polislerin bilgisayar ekranına yansıtıldı. Kartı okutan kişi ile karttaki kişinin fotoğrafları karşılaştırıldı. Fotoğraf karşılaştırmasıyla, 89 kişi başkalarına ait Passolig kartlarıyla stada girmek isterken yakalandı. Kartların sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Hem kartı kullanana hem de kart sahibine idari işlem yapıldı.

SANAL DEVRİYELER MAÇLARLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPAN 2 BİN HESABI ANLIK İZLİYOR

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca maçlarla ilgili yayın organlarında çıkan haberlerin yanı sıra sosyal medya hesaplarını da yakından takip ediyor. Sanal devriyeler, maçlarla ilgili paylaşım yapan yaklaşık 2 bin hesabı anlık izliyor. Yasa kapsamına giren bir paylaşım yapıldığında da hemen müdahale edilerek gözaltı yapılıyor ve haklarında adli işlem başlatılıyor. Geçtiğimiz yıl sosyal medya paylaşımları nedeniyle 235 kişi gözaltına alındı ve haklarında işlem yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda haklarında adli işlem yapılan 900 kişi ise halen yasaklı.

STADYUMDA GEZEN POLİSLERE KIRMIZI YELEK GİYDİRİLDİ

Polis, stadyumları kontrol altında tutmak için kırmızı yelek uygulaması da başlattı. Yakasında kamera taşıyarak stadyumda gezen polislerin tümüne kırmızı yelek giydirildi. Bu yolla, suç işlemeyi düşünen kişilerin yelekli polisleri fark ederek suçtan vazgeçmeleri planlandı. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre her maçta 40 kırmızı yelekli görevlendiriliyor ve ses de kaydeden kameralarıyla taşkınlık yapanları görüntülüyor. Bu yıl maçlara yasak madde sokan 17 kişi ile taşkınlık yapan 20 kişi bu şekilde tespit edilerek gözaltına alındı.

İŞTE MAÇLARA GİRME ŞARTLARI

Türkiye Futbol Federasyonu statlara girme şartlarını şöyle açıklamıştı: