Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle ilgili olarak yazı gönderdi. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı.

TÜM ALANLARDA TEST ŞARTI KALDIRILDI

Kararda; "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce; konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce; Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bu karar ise sosyal medyada vatandaşları karşı karşıya getirdi. Aşı yaptıran vatandaşlar, test zorunluluğunun kalkması ile arada hiçbir ayrımın kalmadığını öne sürerek isyan etti. Derin bir oh çeken aşısızlar ise mutluluklarını yaptıkları paylaşımlarda gösterdi.

İşte o tweet'lerden bazıları: