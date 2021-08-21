Asist Analiz'den Sergen Yalçın'a "The Best" ödülü

İstanbul DHAAsist Analiz, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a "The Best" ödülünü takdim etti.

İstanbul DHA Asist Analiz, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a "The Best" ödülünü takdim etti. Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya ve haber platformu Asist Analiz, Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın'ı geride kalan sezonon en iyi seçti . Beşiktaş, gerek Beşiktaş, gerek Spor Toto Süper Lig gerekse Ziraat Türkiye Kupası 'nda zafere uzanmıştı. Sezonu çifte kupa ve oldukça etkili bir performans ile tamamlayan siyah-beyazlılar, taraftarlarına ve camiaya da büyük bir gurur yaşatmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının bu başarısında baş aktör olarak futbol camiasının takdirini kazanmış, kupalara giden yolda başarının mimarı olmuştu. Asist Analiz takipçileri; siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı, geride kalan bu söz konusu başarılarla dolu sezona dair "The Best" ödülüne layık gördü. Sergen Yalçın'a ödülünü ise Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün ve Asist Analiz yayıncısı İlke Cancanoğlu verdi.



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