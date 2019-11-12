Asist kralı Kruse, Malatya maçına yetişecek

Spor Arena/ Süleyman ARAT - 14 Ekim'de Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman sırasında kasığında 2. derece yırtık oluşan Fenerbahçeli Max Kruse, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla sahalara dönecek. Sakatlığının ardından kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ve bireysel performans antrenörü Fatih Yıldız'ın çabalarıyla, normalden daha kısa sürede iyileşen Alman futbolcunun bugün takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 4 MAÇTA FORMA GiYEMEDi Sarı lacivertli teknik heyet, milli takım arası olduğu için antrenmanda aşırı bir yükleme yapmadan Kruse'yi 24 Kasım'daki Malatya maçında oynatmayı planlıyor. Ligin ilk 7 haftasında yaptığı 5 asistle takımın en çok gol pası veren ismi olan Kruse, sakatlığı nedeniyle Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.



SADIK VE ALPER İZİNSİZ ÇALIŞTI



Fenerbahçe'de cuma günkü Kasımpaşa maçı sonrası futbolculara 3 gün izin verilirken, Sadık Çiftpınar ile Alper Potuk izin yapmadan Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel antrenör eşliğinde idman yapmayı sürdürdü.