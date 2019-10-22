Son Dakika Haberleri: Asistan doktor jiletli saldırıda yaralanmıştı, annesi üzüntüden rahatsızlandı
Son Dakika Güncel Asistan doktor jiletli saldırıda yaralanmıştı, annesi üzüntüden rahatsızlandı

Asistan doktor jiletli saldırıda yaralanmıştı, annesi üzüntüden rahatsızlandı

2 saat önce

İzmir'de, istediği ilacı yazmadığı için jiletli saldırıya uğrayan Kadir Songür'ün annesi Dr. Nergiz Songür, üzüntüden rahatsızlandı.

Asistan doktor jiletli saldırıda yaralanmıştı, annesi üzüntüden rahatsızlandı, System.String[]

İzmir'de, istediği ilacı yazmadığı için jiletli saldırıya uğrayan Kadir Songür'ün annesi Dr. Nergiz Songür, üzüntüden rahatsızlandı.


İzmir Katip Çelebi Üniversite (İKÇÜ) Hastanesi Fizik Tedavi Servisinde B.K. isimli bir hasta, istediği ilacı yazmadığı için asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamış, genç doktor saldırı sonrası ölümden dönmüştü.


Taburcu edilen asistan doktor evde dinlenmeye devam ederken, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde Anestezi Uzmanı olarak görev yapan anne Dr. Nergiz Songür, üzüntüden rahatsızlandı.


Çok sayıda çiçek gönderildi


Nergiz Songür, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Anne Songür'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Songür'ün rahatsızlandığını duyan sağlık çalışanları hastaneye çok sayıda çiçek gönderdi.


Anne Songür, oğlunun saldırıya uğramasının ardından son yaptığı röportajda, "Vatana, milletine faydalı hekim olarak yetiştirdik. Çocukluk hayaliydi, severek yapıyordu mesleğini. Bu işlere son verilsin, bizlere sahip çıkılsın. Hekim dövmek sanat haline geldi. Sağlıkçıya şiddet sanat haline geldi; artık isyan ediyorum. Allah oğlumuzu bize bağışladı" demişti.


Öte yandan, asistan doktora saldırıda bulunan B.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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