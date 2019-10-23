Son Dakika Haberleri: Asistan doktora darp iddiası
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Asistan doktora darp iddiası

1 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tartıştığı asistan doktora yumruk attığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Asistan doktora darp iddiası, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tartıştığı asistan doktora yumruk attığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hastanede asistan doktor olarak görev yapan Mehmet Yunus Yalçın, darbedildiğini belirten ve rapor almak isteyen Sedat E.'ye, muayene için sıra numarası alması gerektiğini söyledi.

Yalçın ile tartışmaya başlayan Sedat E, asistan doktora yumruk attı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen hastane polisi, zanlıyı yakaladı.

Darp raporu alan Yalçın'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sedat E. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Mehmet Yunus, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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