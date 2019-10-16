Son Dakika Haberleri: Asistan doktora jiletli saldırı
Son Dakika Güncel Asistan doktora jiletli saldırı

Asistan doktora jiletli saldırı

1 saat önce

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde yakalandı.

Asistan doktora jiletli saldırı, System.String[]

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt semtindeki hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine gelen B.K, daha önce kendisini muayene eden asistan doktor Songür ile tartıştı.

MS hastası olduğu öğrenilen B.K, Songür'ü jiletle boğazından yaraladı. Mesai arkadaşlarınca tedavi altına alınan Songür'ün hafif yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaçan B.K'nin kimliği, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi. Saldırgan, polis ekiplerince Karşıyaka ilçesinde gözaltına alındı.

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Çelebi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asistan doktor, hastası tarafından jiletle boğazından yaraladı
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 18:55:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asistan doktora jiletli saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]